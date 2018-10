Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 octombrie, sunt programate partidele celei de-a 5-a etape a Diviziei A la handbal feminin. In Seria A, CSU Neptun Constanta (antrenori Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie) intalneste, de la ora 13.00, la Sala Sporturilor, pe CS Stiinta Bacau, meciul fiind arbitrat de brigada galateana D.…

- Handbalistele de la CSU Neptun Constanta au remizat, ieri, in deplasare, pe terenul uneia dintre contracandidatele la turneul de promovare in Liga Nationala, HCF Piatra Neamt, scor 27-27 (12-11), si au ratat sansa de a reintra in lupta pentru primele doua pozitii. Dupa acest egal, jucatoarele antrenate…

- Duminica, 7 octombrie, de la ora 12, echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va juca in deplasare, cu HCF Piatra Neamt, intr-un duel programat in etapa a IV-a Diviziei A, Seria A. Formatia de pe litoral, antrenata de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, are neaparata nevoie de victorie pentru…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a fost invinsa fara drept de apel pe terenul celor de la AHCM Slobozia, scor 22-31, intr-o partida din etapa a treia a Diviziei A, Seria A. Astfel, in primele trei runde ale stagiunii, formatia constanteana, antrenata de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie,…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va evolua duminica, 23 septembrie, de la ora 12, pe terenul HCM-ului Slobozia, intr-o partida din etapa a lll-a a Diviziei A, Seria A. Gazdele au pornit ca din pusca in acest sezon, cu doua victorii concludente, impotriva celor de la ACS UAIC CNOT Iasi…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta s-a impus in fata celor de la ACS UAIC CNOT Iasi, scor 36-23 (16-13), intr-o partida disputata la Sala Sporturilor, contand pentru etapa a ll-a a Diviziei A, Seria A. Golurile formatiei constantene, antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, au fost…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va intalni, duminica, 16 septembrie, de la ora 14, la Sala Sporturilor, pe ACS UAIC CNOT Iasi, in cea de-a doua etapa a Diviziei A, Seria A.„Universitarele” antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au pierdut in prima etapa a esalonului secund, pe…

- Au fost stabilite grupele Diviziei A la handbal, sezonul 2018 2019, atat in intrecerea feminina, cat si in cea masculina.Divizia A este esalonul secund al handbalului romanesc.La fete, sunt patru grupe, doua de sapte echipe A si B , doua de sase C si D . Reprezentanta Constantei, CSU Neptun, a fost…