Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a sustinut, astazi, pe teren propriu, meciul din etapa a noua a Diviziei A, seria A.Aflate pe locul doi in clasament, jucatoarele pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au intalnit formatia de pe pozitia a treia, HCF Piatra Neamt, cele doua echipe…

- Formatia feminina de handbal CSU Neptun Constanta evolueaza duminica, 4 noiembrie, de la ora 14, la Sala Sporturilor, impotriva formatiei HCM Slobozia, intr-o partida din etapa a Vlll-a a Diviziei A, Seria A. In tur, la Slobozia, gazdele s-au impus la o diferenta semificativa, scor 31-22, constantencele…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta (antrenori Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie) a castigat, scor 44-23 (18-12), partida cu UAIC CNOT Iasi, disputata ieri dupa-amiaza, in deplasare, in cadrul etapei a 7-a a Diviziei A, Seria A. Succesul constantencelor era de asteptat, avand in vedere faptul…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va evolua, duminica, 28 octombrie, de la ora 12, in deplasare, pe terenul celor de la ACS UAIC CNOT Iasi, partida contand pentru etapa a Vll-a a Diviziei A, Seria A. Trupa de pe litoral, pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, porneste ca favorita…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit astazi meciul de handbal feminin CSU Neptun Constanta HC Dunarea Braila DivA, contand pentru etapa a sasea prima din retur a Diviziei A, seria A.Pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, formatia gazda a facut un meci foarte bun si s a impus la diferenta…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta se intoarce in Sala Sporturilor, duminica, de la ora 14, pentru confruntarea cu HC Dunarea ll Braila, intr-o partida din etapa a VI-a a Diviziei A,Seria A. In tur, la Braila, „satelitul” echipei din Liga Nationala s-a impus cu 27-26 (15-14). Constantencele…

- Echipa CSU Neptun Constanta (antrenori Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie) s-a impus fara probleme, scor 36-28 (22-10), in fata codasei Stiintei Bacau, intr-o partida disputata, ieri dupa amiaza, la Sala Sporturilor, contand pentru etapa a V-a a Diviziei A la handbal feminin, Seria A. Iata si rezultatele…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va evolua duminica, 23 septembrie, de la ora 12, pe terenul HCM-ului Slobozia, intr-o partida din etapa a lll-a a Diviziei A, Seria A. Gazdele au pornit ca din pusca in acest sezon, cu doua victorii concludente, impotriva celor de la ACS UAIC CNOT Iasi…