CSU Neptun a inceput bine sezonul cu un antrenor nou, in persoana lui Ion Ivan si cu cateva jucatoare noi. In prima etapa, CSU Neptun s-a deplasat la Bucuresti, acolo unde a intalnit echipa secunda a CSM-ului. Constantencele s-au descurcat foarte bine si s-au intors acasa cu toate cele trei puncte, scor 37-28. In etapa a doua, „universitarele” au sustinut primul test in fata propriilor suporteri, spulberand pe ACS Spartac Bucuresti, 42-16. CSU Neptun se ...