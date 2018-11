Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Mihaila, mijlocașul de 18 ani al celor de la CS U Craiova, a trecut prin momente de groaza in startul meciului cu Poli Iași, caștigat de olteni cu 3-0. Acesta a fost lovit dur de Laurențiu Rus și a ramas inconștient pe gazon. A fost transportat la spital dupa 25 de minute, iar starea lui e…

- Unul dintre baschetbalistii americani injunghiati la Braila s-a intors ieri acasa, la Chicago. Plin de rani pe tot corpul, sportivul a decis sa paraseasca Romania. Inainte de a pleca, a marturisit ca il uraste pe interlopul care l-a atacat. Atentie, urmeaza imagini cu un puternic impact emotional.

- In etapa a sasea din Liga I Betano, in meciul cu Viitorul (n.red. - 3-1 pentru FCSB), Nicolae Dica a fost fortata sa il schimbe, in repriza a doua, pe Cristi Balgradean. In minutul 64, goalkeeper-ul FCSB-ului a acuzat o durere musculara, iar in locul lui a intrat portarul Andrei Vlad.

- La finalul intalnirii „U“ Craiova RB Leipzig, antrenorul gruparii din Banie, Devis Mangia, a apreciat evoluția elevilor sai și s-a aratat ingrijorat de starea capitanului Alex Mitrița, care a ieșit accidentat de pe teren, dar și de starea proasta a ...