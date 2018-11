CSU CRAIOVA - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Craiova traverseaza o perioada foarte buna, cu trei victorii consecutive in Liga 1. Etapa precedenta oltenii s-au impus in fata celor de la Poli Iasi, scor 3-0.

CSU CRAIOVA - SEPSI LIVE VIDEO

De partea cealalta, Sepsi a capitulat in mod surprinzator, etapa trecuta, in fata celor de la Hermannstadt si a ratat sansa de a ajunge pe pozitie de play-off, lucru pe care il poate realiza in aceasta etapa in eventualitatea in care se impune in fata Craiovei.

Craiova a castigat patru din ultimele cinci meciuri cu Sepsi,…