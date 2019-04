CSU Craiova, Mangia și eventuala demitere: "Sunt informaţii sau dorinţe?" Antrenorul CSU Craiova, Devis Mangia, spune ca are încrederea conducerii clubului si a suporterilor si ca numele vehiculate pentru a-l înlocui sunt de fapt "dorintele" unora care vor sa destabilizeze echipa sau care vor sa-i ia locul, transmite News.ro.

Întrebat daca este deranjat de informatiile aparute în presa, cu diferiti antrenori care ar urma sa-l înlocuiasca, Mangia a raspuns: "Un lucru este daca apar si altul daca sunt adevarate. Daca voi aveti informatii, bine Am vazut, am citit. Probabil voi aveti informatii, nu stiu... Sau dorinte. Dorinte,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

