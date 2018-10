Stiri pe aceeasi tema

- CSU CRAIOVA FCSB. Biletele au fost epuizate cu trei zile inainte de meci, asa ca pe "Ion Oblemenco" sunt asteaptati 30.000 de fani. Joi dimineata mai erau doar cateva sute de bilete, la tribuna I, care au fost vandute in cateva ore. Aproximativ 20.000 de bilete au fost puse in vanzare, restul de…

- Comisia Centrala a hotarat sa-l delege pe Marcel Barsan la cel mai important meci din weekend, duelul de la Craiova dintre Universitatea și FCSB, de duminica, de la ora 21:00, in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Derby-ul etapei, CS U Craiova - FCSB, ii opune pe cei mai buni antrenori din Liga 1, a caror activitate este insa condusa cu telecomanda de patronat. CS U Craiova - FCSB e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- FC Viitorul sustine sambata, 22 septembrie, de la ora 21.00, meciul din etapa a noua a Ligii 1, intalnind in deplasare CSU Craiova. Inaintea celor doua partide de ieri din runda, FC Viitorul se afla pe locul sase, cu 13 puncte, iar echipa din Banie ocupa pozitia a opta, cu 11 puncte. "Va fi un meci…

- Dinamo o infrunta in aceasta seara, de la ora 21:00, pe Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Florin Bratu va efectua mai multe schimbari in primul "11" dupa eșecul dur suferit etapa trecuta…

- Meciul CFR Cluj - Dinamo din etapa a 5-a a Ligii 1 Betano se joaca duminica, de la 21:00, si e transmis in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV, dar si-n format live blog pe www.prosport.ro.

- Meciul U Craiova - FC Botosani se joaca vineri, de la ora 21:00, in direct la Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Partida din etapa a 3-a a Ligii 1 Betano e si in format live text pe www.prosport.ro.

- Meciul Sepsi Sfantu Gheorghe - U Craiova din etapa a 2 a Ligii 1 Betano se joaca duminica, de la ora 18:00. Partida e in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live text pe www.prosport.ro.