- Gica Craioveanu considera ca Nicușor Bancu (26 de ani), fundașul stanga al celor de la CSU Craiova, ar trebui lasat sa plece in eventualitatea unei oferte importante. „Eu cred ca Bancu ar merita trei milioane de euro. Chiar mi se pare putin, pentru ca sunt foarte putini jucatori stangaci de meserie,…

- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, a comentat zvonurile unei posibile numiri pe banca celor de la CSU Craiova. Italianul confirma și interesul lui Lazio pentru fundașul Nicușor Bancu (26 de ani). „In Romania se zvoneste prea mult. Imi face placere, dar sincer nu stiu…

- Nicușor Bancu și Valentin Mihaila, marcatorul unicului gol al partidei dintre Astra și CSU Craiova, scor 0-1, regreta plecarea lui Devis Mangia, care a fost inlocuit de Corneliu Papura. „E o victorie foarte mare pentru noi. Am fost puțin debusolați dupa plecarea lui Mister Mangia, dar in fotbal se poate…

- SUEDIA-ROMANIA. In timpul ultimei partide jucate la echipa de club, Kisvarda (Ungaria), Gheorghe Grozav a acuzat probleme musculare. In urma investigatiilor efectuate de staff-ul medical al echipei nationale s-a constatat ca fotbalistul a suferit o leziune fibrilara la nivelul muschilor aductori…

- Gheorghe Grozav s-a accidentat la ultimul meci jucat la echipa de club, Kisvárda FC, astfel ca a devenit indisponibil pentru meciurile primei reprezentative cu Suedia si cu Insulele Feroe, a anuntat FRF, conform News.ro.Grozav a acuzat probleme musculare, iar în urma investigatiilor…

- Janos Bonor, directorul sportiv al celor de la Sepsi, a avut o replica dura pentru Nicușor Bancu, mijlocașul de 26 de ani de la CSU Craiova, care a facut aluzii de blat la meciul CFR Cluj - Sepsi 3-1. Vezi in video reacția lui Bokor dupa acuzele lui Bancu „Din pacate am inceput cu prostii in legatura…

- Cosmin Contra și secundul sau, Jerry Gane, au mers la Craiova pentru a urmari partida cu Astra Giurgiu, ultima din sezonul regulat. Selecționerul nu l-a putut vedea la lucru pe Nicușor Bancu, suspendat, insa a venit probabil pentru a sta cu ochii pe Alexandru Cicaldau și Alexandru Mateiu, de la gazde,…

- FCSB - CSU CRAIOVA 3-2 // Derby-ul etapei a 25-a dintre FCSB și CSU Craiova, scor 3-2, a fost trait la intensitate maxima de cei 18.576 de suporteri, mai ales in momentele decisive. Partida a avut parte de doua penalty-uri, care au decis meciul. Suporterii ambelor echipe, doua doamne pentru CSU Craiova…