- Istvan Kovacs (34 de ani) va arbitra partida dintre CSU Craiova și FCSB, din etapa cu numarul 8 a play-off-ului. CSU Craiova - FCSB e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Derby-ul etapei, cel care poate decide campioana in Liga…

- Razvan Burleanu spune ca nu se pune problema sa fie chemati centrali straini pentru a arbitra lupta la titlu, în play-off-ul Ligii 1. Seful de la Casa Fotbalului spune ca au existat greseli, dar ele nu au fost într-o singura directie, asa cum au insinuat Gigi Becali si Mihai Stoica la finalul…

- Dupa meciul FCSB-Craiova, scor 3-2, Gigi Becali a cerut arbitri straini la partidele care vor urma, pentru a evita suspiciuni și tensiuni. Intr-o interventie telefonica la emisiunea „Fotbal Club" de la TV Digi Sport, finantatorul FCSB a confirmat: „am facut demersuri pentru arbitri straini, la LPF și…

- Meciul dintre FCSB și CSU Craiova, scor 3-2, l-a scos la rampa pe Junior Morais, care a avut o evoluție incantatoare. Fundașul stanga al roș-albaștrilor l-a impresionat și pe Ilie Dumitrescu. „Steaua a surprins pe benzi. Morais e jucatorul meciului. De departe cel mai bun din aceasta seara. La fel și…

- Gigi Becali a vorbit despre meciul dintre FCSB și CSU Craiova, de duminica, de la ora 20:00, in derby-ul etapei a 3-a din play-off. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Gigi Becali a vorbit despre patronul CS U Craiova, Mihai Rotaru, și a spus…

- Ilie Dumitrescu le-a luat apararea jucatorilor de la FCSB și i-a cerut lui Gigi Becali sa nu-i mai critice in direct la TV. Spera ca patronul echipei sa-i ia pentru discuții private. Gigi i-a promis lui Ilie Dumitrescu ca nu-i va mai critica, insa a spus ca la finalul sezonului va lua decizii in funcție…

- Sorin Carțu da șanse Craiovei la titlu, bazandu-se pe scandaul de la CFR și FCSB, principalele contracandidate ale oltenilor. Mai mult, e convins ca la derby-ul de duminica FCSB nu se poate impune. FCSB - Craiova este duminica, de la ora 20:00, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport …

- Gigi Becali l-a atacat dur pe arbitrul Adrian Cojocaru. "Al doilea galben la Ropotan, am avut și penalty. Arbitrul face ca ala de la PSD: «pentru ca pot, nu dau!». Un arbitru prea slab. Nu poți sa nu vezi la ultima faza. El nu mai crește de loc. Il știu de copil, dar el nu promoveaza. Da-ți,…