Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 0-2, ca rezultatul i se pare injust, potrivit news.ro.“Eram increzator ca vom reusi un rezultat pozitiv, am simtit jucatorii capacitati pentru acest joc. Mi se pare injust rezultatul,…

- Antrenorul echipei CSU Craiova, Corneliu Papura, a declarat ca nu-l intereseaza meciul CFR Cluj - FC Viitorul si ca se va uita in timpul acestei partide la Campionatul Mondial de snooker, relateaza News.ro.Citește și: CSU Craiova a caștigat meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0, in Liga…

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Antrenorul oltenilor, Corneliu Papura, crede ca formația sa a ratat nepermis de multe ocazii astazi. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa,…

- CSU Craiova a anuntat, luni, despartirea de antrenorul italian Devis Mangia si inlocuirea lui cu Corneliu Papura, informeaza News.ro.Citește și: ALERTA Tudorel Toader a DECIS - Procurorul Madalina Scarlat, propunerea pentru șefia secției judiciare penale din DNA "Corneliu Papura este,…

- CSU Craiova a anunțat azi ca s-a desparțit in mod oficial de antrenorul italian Devis Mangia, iar echipa va fi preluata de Corneliu Papura. Cu o zi inainte de a deveni antrenorul celor de la CSU Craiova, Corneliu Papura era laudat de Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, pentru inteligența sa.…

- Probleme mari de sanatate pentru antrenorul Craiovei, Bogdan Burcea (46 de ani), tehnicianul cu care echipa din Banie cucerea anul trecut Cupa EHF, potrivit gsp.ro.Miercuri, la antrenamentul echipei, tehnicianului i s-a facut rau. A fost dus de urgența la spital, antrenorul avand ințepaturi…

- Incidentele de la derby-ul Ligii 3 dintre FC U Craiova 1948 (echipa patronata de Adrian Mititelu) și Turris-Oltul Turnu Magurele, finanțata de Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, vor fi judecate de Comisia de Disciplina a FRF. Pana atunci, parțile se acuza reciproc. Antrenorul echipei…

- Antrenorul FC Viitorul, Gheorgeh Hagi, si-a laudat jucatorii dupa ce au obtinut o remiza, scor 0-0, cu ultima clasata in play-off, Sepsi Sfantu Gheorghe. Hagi a folosit in acest meci jucatori care au evoluat mai putin in campionat, menajandu-si titularii pentru partica cu CSU Craiova, din Cupa Romaniei,…