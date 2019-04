Stiri pe aceeasi tema

- CSU CRAIOVA - CFR CLUJ // Gica Popescu spune ce trebuie sa faca oltenii ca sa mai spere la caștigarea campionatului. Meciul e azi de la 20:30, pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro Oltenii iși joaca diseara o șansa uriașa pentru a ramane in cursa pentru titlu. ...

- „U" Cluj și ASU Poli Timișoara se infrunta ACUM, in ultimul meci al etapei cu numarul 23 din liga secunda. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- CS U Craiova, deținatoarea Cupei Romaniei, lupta azi, contra celor de la Csikszereda, pentru calificarea in semifinalele competiției. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Antrenorul FCSB, Mihai Teja, are probleme mari de lot pentru meciul de la Voluntari, unde ar putea aparea cu o aparare total improvizata, așa cum i s-a intamplat și lui Dica pe parcursul toamnei. FC Voluntari - FCSB se joaca sambata, de la ora 19:00. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Look…

- Meciul dintre FCSB și Hermannstadt incheie etapa a 23-a. Partida se joaca de la ora 20:00 in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT! Roș-albaștrii tocmai au fost devansați in clasament de CSU Craiova. Trupa lui Mihai Teja ocupa acum locul 3,…

- CSU Craiova și CFR Cluj se dueleaza in etapa a 23-a din Liga 1. Partida incepe la ora 21:00 și va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT! live de la 21:00 » CSU Craiova - CFR Cluj Cele doua formații trag pentru titlul de campioana. Oltenii…

- Ivorianul Stephane Acka (28 de ani) negociaza revenirea la CS U Craiova. Fundașul central este liber de contract dupa desparțirea de Erzurumspor. CS U Craiova - CFR Cluj, derby-ul etapei cu numarul 23 din Liga 1, e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi…

- CS U Craiova a pus in vanzare biletele pentru primul meci de pe teren propriu din 2019, contra campioanei CFR Cluj. Oltenii ii „ințeapa" pe cei de la FCSB in anunț. CS U Craiova - CFR Cluj se infrunta pe 10 februarie, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport…