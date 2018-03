Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 153.000 de cereri s-au depus in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Iasi si Suceava, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale. A doua etapa este programata in perioada 12 – 18 aprilie, rezultatele urmand a fi afisate…

- In ziua de 23 martie a avut loc adunarea generala a Ligii pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari, eveniment la care, in ciuda vremii deosebit de nefavorabile foarte multi pensionari militari din Bucuresti au participat. Potrivit organizatorilor au luat parte la Adunarea Generala si pensionari…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat doua etape de catre Comisia de Disciplina a FRF si a primit o penalitate sportiva de 6800 de lei, dupa ce a fost trimis in tribuna la meciul cu CSM Poli Iasi, din Liga I. Petrescu a ispasit prima etapa de suspendare la meciul cu FCSB, de…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, nu a digerat foarte bine pedeapsa pe care a primit-o Dan Petrescu pentru eliminarea din timpul partidei cu CSM Poli Iasi si a simtit nevoia, din nou, sa scrie pe pagina de facebook despre nedreptatea care i s-a facut lui, dar si despre faptele pentru care…

- A BURGARI, burgaresc, burgarești, burgarim vb. 1. A degusta un numar cat mai mare de burgeri, la iarba verde, la BURGERFEST 2018 2. A nu lasa niciun burger neterminat. 3. A te bucura de un weekend in aer liber, cu multa muzica buna, distracție și evident, burgeri senzaționali! Cea de-a patra ediție…

- Nationala de senioare va disputa in aceasta saptamana doua partide cu Rusia in preliminariile Campionatului European din 2018. Mansa tur va avea loc miercuri, ora 17:30, la Togliatti, iar returul se va desfasura duminica, la Cluj. Romania poate obtine calificarea la turneul final inca din aceasta…

- Divizia A1 de volei masculin, play-off, etapa a 3-a. Tricolorul LMV Ploiești joaca sambata cu SCM Craiova și ar putea depași Steaua in clasament. ”Militarii” evolueaza la Galați pe 5 aprilie. Divizia A1 de volei masculin, play-off, etapa a 3-a Sambata, 17 martie 16.30 Volei Municipal Zalau – CSM București…

- Helle Thomsen se desparte de CSM Bucuresti, club cu care a semnat la inceputul sezonului. Antrenoarea daneza a semnat atunci pe un an, cu optiune pentru inca un sezon. CSM Bucuresti avea termen pana pe 15 martie sa activeze clauza pentru prelungirea intelegerii, dar conducerea clubului din Capitala…

- Romania nu se va baza pe Cristina Zamfir si nici pe ... Melinda Geiger la cele doua partide cu Rusia de saptamana viitoare, din grupa preliminara de calificare la Campionatul European. Interul dreapta a suferit o entorsa la echipa de club Siofok, astfel ca a devenit indisponibila pentru urmatoarele…

- Miercuri se joaca CSM București-HC Zalau și CSM Roman-Danubius Galați, iar joi Corona Brașov-HCM Rm. Valcea. Dunarea Braila s-a calificat marți seara in semifinalele Cupei Romaniei la feminin dupa ce a trecut pe teren propriu cu 28-25 de CSM Bistrița. Meciul a fost unul extrem de disputat, cele doua…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- Lada Togliatti – SCM Craiova, in sferturile Cupei EHF la handbal feminin. Returul e duminica, de la 14.00, in Rusia. In tur, rusoaicele s-au impus cu 25-23 (15-9). Manșa retur este transmisa exclusiv pe digisport.ro, duminica, 10 martie. Oltencele au șansa revanșei dupa ce in turul sferturilor Cupei…

- Tehncianul Dan Petrescu a declarat, joi, ca a cerut oficialilor de la CFR Cluj ca la meciul de vineri, cu CSM Poli Iasi, din prima etapa a play-off-ului Ligii I, sa se tina un moment de reculegere pentru Davide Astori. ”Am plans! Chiar daca nu l-am cunoscut, recunosc, am plans. Cand am vazut spectatorii…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au inceput play-off-ul Diviziei A1 cu un meci… din etapa a șasea. Formația lugojeana a acceptat sa dispute ambele meciuri cu CSM București, liderul campionatului, in Capitala, astfel ca vineri s-a desfașurat partida din etapa a șasea, care trebuia sa aiba…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 19-a. In ultimul meci al rundei, derby-ul campionatului, SCM Craiova – CSM București. Sambata, 3 februarie CSM SLATINA – HC DUNAREA BRAILA 17-16 ASC CORONA 2010 BRAȘOV – CSU DANUBIUS GALAȚI 21-18 CS RAPID USL METROU BUCUREȘTI – AHCM SLOBOZIA Duminica, 4 martie…

- N. D. La inceput de primavara, la Castelul Canatuzino din Busteni va fi vernisata o expozitie cu totul inedita, ce tine de traditie. Concret, dupa expozițiile “Moving Van Gogh”, Picasso și Dali, castelul va gazdui, in perioada 3 martie-3 aprilie, prima expoziție itineranta de cahle transilvanene pictate,…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Programul complet al play-off-ului Ligii I Betano este urmatorul, potrivit news.ro:Etapa 1 (3-4 martie)CFR Cluj - CSM Poli Iasi;FCSB - FC Viitorul;CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. Etapa 2 (10-11)CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu;FC Viitorul - CS Universitatea Craiova;CFR Cluj -…

- Intrucat meciurile ramase de disputat nu mai pot aduce modificari in clasamentul primelor sase echipe ale Ligii 1, va prezentam programul play-off-ului ligii I sezonul 2017/2018 Etapa I (3 martie) CFR Cluj - Poli Iasi FCSB - Viitorul Craiova - Astra Etapa II (10 martie) …

- CSM Bucuresti, CSM Bistrita si Dunarea Braila sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Daca detinatoarea trofeului si-a rezolvat problemele inca de la inceputul anului, cand a invins AHCM Slobozia cu 34-19, celelalte doua formatii au avansat in…

- LIVE BLOG. Lazio – Steaua, in 16-imile Ligii Europa (in tur 0-1). Ștefan Radu a explicat de ce depinde prezența lui pe teren in meciul de la Roma. Meciul retur din șaisprezecimile de finala din Liga Europa este programat, pe 22 februarie, la Roma, pe stadionul „Olimpico”. Dupa victoria din tur, FCSB…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, spune ca echipa sa va face totul pentru ca Dinamo sa nu ajunga in play-off-ul Ligii I, temandu-se ca rivala nu isi va apara corect sansele cu CFR Cluj. In schimb, directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, nu crede ca Dinamo se va da la o parte din fata CFR-ului si…

- Intr-un moment in care echipa vicecampioanei e schimbata aproape la fiecare meci de ordinele finantatorului, Nicolae Dica trebuie sa gaseasca linistea necesara pentru a pregati partida cu Lazio, de joi, din 16-imile Europa League. Echipa pe care antrenorul FCSB a trimis-o in prima etapa din 2018,…

- Etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin a programat la sfarsitul acestei saptamani doua partide extrem de importante in economia sezonului regulat, Poli Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 si Dinamo – HCDS Constanta 29-29. CSM Bucuresti a reusit sa schimbe a doua etapa la rand liderul…

- FCSB si CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Liderul a deschis scorul in min. 33, prin fundasul brazilian Paulo Vinicius, in urma unei faze confuze: portarul Andrei Vlad a iesit…

- FCSB - CFR Cluj, live blog pe ProSport de la 20:45 Echipe probabile: FCSB: A. Vlad - R. Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic - Pintilii, Filip - Man, Budescu, Teixeira - Fl. Tanase CFR Cluj: Arlauskis - Manea, A. Muresan, Vinicius, Camora - O. Hoban - A. Ionita, Djokovic, Culio, Deac -…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine maine partida din etapa a 24 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Juventus Bucuresti.In clasament, FC Viitorul ocupa locul sase, cu 35 de puncte, in vreme ce echipa din capitala e ultima in ierarhie pozitia a 14 a , cu zece puncte.Chiar daca…

- Aproximativ 200 de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Capitalei vor asigura sambata, 10 februarie a.c., masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor care vor fi prezenti la pe stadionul 'Arena Nationala' din Capitala, incepand cu ora 20.45, la meciul de fotbal dintre FCSB si CFR Cluj, potrivit…

- Ceata de marti dimineata din Bucuresti a determinat redirectionarea mai multor curse aeriene ce avea destinatia Bucuresti spre alte aeroporturi, potrivit Digi 24.Ceata a provocat probleme pentru traficul aerian de pe Henri Coanda. Cinci curse aeriene nu au putut ateriza pe aeroportul bucurestean. Patru…

- Daca in ultimele doua meciuri, "casa" iesenilor s-a numit sala Dunarea din Galati, astazi iesenii se muta in Capitala pentru a intalni campioana tarii, Universitatea BT Cluj, care ocupa si acum locul I in sezonul regulat cu 29 de puncte din 16 meciuri. Meciul cu elevii lui Dan Silvasan, ar fi fost…

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie,…

- CSM Ploiești – CSM Mediaș 94-66 (43-38) Bogdan Chitic Sala: „Olimpia”. Spectatori: 300. Scorul pe sferturi: 25-20, 18-18, 30-13, 21-15. CSM Ploiești: Ad. Tudor (4 puncte, 1×3), Dogaru (6), Arteni (5), Santana (14, 2×3), Topologeanu (14, 2×3). Au mai jucat: Melnic (22, 1×3), Burlacu (14, 1×3), Vrabie…

- Team managerul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Nicolae Luca, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Gyori Audi ETO KC va fi sustinuta de 135 de suporteri maghiari la meciul direct de vineri, din debutul fazei grupelor principale ale Ligii Campionilor, programat in Sala Polivalenta…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Targu-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar pe cei care se afla in preajma ...

- In drumul lor spre locul protestului, aceștia trec prin fața sediilor ALDE și PSD. „Marșul a fost normal, nu a fost ceva foarte greu. Ne-am incadrat in timp, ceea ce e un lucru fantastic. Mesajul a fost permanent același. Daca noi, din Cluj, putem sa venim pe jos și sa participam la mitingul…

- Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii în strada. Mii de români pleaca spre Bucuresti pentru a participa la protestul de amploare organizat azi în Piata Universitatii, potrivit Digi24.ro. Manifestanti din toate colturile tarii s-au organizat…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 13-a. CSM București – Danubius Galați, in program, azi, de la 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala. Vineri, 19 ianuarie CSM BUCUREȘTI – CSU DANUBIUS GALAȚI Sambata, 20 ianuarie 16.00 CSM SLATINA – CS MAGURA CISNADIE HCM RM VALCEA – CS RAPID Duminica, 21…

- Antreprenorii debutanti au infiintat din 2011 pana la finalul lunii noiembrie 2017, 44.009 firme de tip SRL-D, 2011 fiind anul in care s-a lansat pe piata locala acest tip de afacere ca urmare a unui program national de finantare a start-up-urilor. In acelasi timp, numarul societatilor nou-infiintate…

- Cluj, vedeta imobiliara a anului 2017. Cele mai valoroase locuinte, cele mai multe vanzari, campion la scumpiri Numarul tranzactiilor a crescut in 2017, ajungand la aproximativ 580.000, in conditiile in care preturile caselor au avansat, pe medie, cu 10%, lucru care a plasat piata imobiliara printre…