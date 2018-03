Stiri pe aceeasi tema

- Cu aplicatia de e‑hailing Clever Taxi App aveti acces la cel mai mare numar de soferi de taxi intr‑un singur loc, deci puteti gasi in scurt timp o masina. Puteti folosi aplicatia chiar si atunci cand calatoriti prin tara pentru ca este valabila in 20 de orase din Romania. Puteti chema un taxi in: Iasi,…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 22 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un nou concert simfonic sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Matei Pop, avandu-l ca solist pe Razvan Dragnea (pian). In program: Ludwig van Beethoven - Uvertura la Coriolan, op.…

- In primul meci al turneului 6-9 din cadrul fazei secunde a Ligii Naționale de baschet feminin, in Sala „Antonio Alexe” din Oradea, CSU Alba Iulia a avut un duel de foc cu SCM Timișoara, contracandidata la clasarea pe poziția a 7-a a ierarhiei, partida pierduta cu scorul de 47-66 (15-21, 13-15, 14-18,…

- Saptamana aceasta, vineri si sambata, pe 16-17 martie la Centrul Regional de Afaceri, are loc Angajatori de TOP Timisoara, cel mai mare eveniment de cariera din Banat. Editia cu numarul 12 va reuni 70 de companii si peste 3.000 de oportunitati de cariera. Vineri si sambata, in cadrul targului…

- A fost a doua vizita externa a Familiei Regale a Romaniei in anul 2018. In luna februarie, Principele Radu a vizitat Emiratele Arabe Unite, pentru promovarea invațamantului superior romanesc in țarile Golfului. Familia Regala romana a mai vizitat Marocul in anii 2005 și 2014 și s-a intalnit, in diverse…

- Principele Radu a reprezentat pe Custodele Coroanei romane, Margareta, intr-o vizita in Regatul Marocului, in perioada 5-9 martie. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Casei Regale, transmis vineri AGERPRES, principele Radu a fost prezent in orasele Casablanca si Rabat si a…

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- Duminica, timp de o jumatate de ora, literele de pe Tampa, care formeaza inscripția „BRASOV“, au fost acoperite de un steag imens al imens al Uniunii Europene, cu dimensiunile de 10×7 metri, dar si de drapelul Romaniei. Steagul UE intins pe Tampa intre 12.00 și 12.30, alaturi de un tricolor gigant,…

- Un grup de romani din diaspora a demarat o actiune inedita, "pentru a atrage atentia asupra derapajelor anti-europene ale guvernului de la Bucuresti". Actiunea civica Aducem Steagul Inapoi a demarat o stefeta pentru a transmite Guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate…

- Street Food Festival ajunge in 11 orase din Romania Street Food Festival va ajunge in 2018 in 11 orase din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. Chef Foa, ambasadorul festivalului se va întoarce în toate edițiile cu…

- Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe, Cluj-Napoca si Miercurea Ciuc sunt considerate de romani cele mai curate orase din Romania, se arata intr-un studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- Sorin Bobiș este inițiatorul evenimentului „Operațiunea aducem steagul inapo”, in cadrul careia steagul Uniunii Europene, adus de la Bruxelles, va parcurge toata țara, pentru a fi inmanat, pe 6 martie, la Palatul Victoria, guvernului Romaniei. Reamintim ca intregul eveniment a pornit de la…

- CHIȘINAU, 24 feb — Sputnik. Meritul de a fi lansat inițativa organizarii unui campionat mondial la fotbal între națiuni, precum și de a o fi promovat cât se poate de activ și insistent, îi aparține lui Jules Rimet, președintele de atunci al Federației intrernaționale…

- CSU Alba Iulia continua seria „neagra” de la inceputul acestui an, fiind eliminata in sferturile Cupei Romaniei de CSM Satu Mare, care s-a impus cu scorul 69-59 (20-20, 21-13, 18-14, 10-12). Echipa din Cetatea Marii Uniri era cotata cu șanse reduse ținand cont de criza pe care o traverseaza și problemele…

- Echipele de baschet feminin ICIM Arad si CSM Satu Mare s-au calificat, vineri, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce au eliminat formatiile ACSB Alexandria, respectiv CSU Alba Iulia. Primele semifinaliste sunt campioana en-titre, Sepsi Sfantu Gheorghe, si SCM Timisoara, calificate inca de joi.…

- Transilvania se mandrește in acest an cu nu mai puțin de 25 de echipe inscrise in concursul de Robotica, iar Demo-regionala de la Cluj devine astfel etapa cu cel mai mare numar de participanți, dupa Regionala din București (41 de echipe). Județul Alba a fost reprezentat in marea confruntare, de catre…

- Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are nevoie, astfel ca luni majoritatea celor aproximativ 900 de restaurante KFC din Marea Britanie au fost obligate sa isi inchida portile. 'Avem un nou partener care…

- Dupa o pauza competiționala de aproape o luna (ultimul joc in 27 ianuarie, 86-88, cu ICIM Arad), CSU Alba Iulia, penultima clasata in ierarhia Ligii Naționale de baschet feminin, dupa startul complet ratat din 2018 (a pierdut toate cele cinci jocuri de pe prima scena), are vineri, 23 februarie, un meci…

- Mircea Parasca, unul dintre artistii stradali din Timisoara, se afla internat la Spitalul Judetean, in stare grava. Muzicienii timisoreni organizeaza, astazi, un concert caritabil pentru sustinerea trubadurului de pe strada Alba Iulia.

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…

- Ministerul Turismului continua traditia evenimentelor de mare succes de la Targul de Turism de la Milano - BIT, deschis de pe 11 pana pe 13 februarie. Si in 2018, standul Romaniei ii impresioneaza chiar si pe cei mai exigenti vizitatori. Intins pe 100 de metri patrati, spatiul destinat tarii noastre…

- La o prima vedere, Iasul are numai de castigat din excluderea primarului Mihai Chirica din PSD. Intram - printr-un siretlic, dar intram - in lumea buna a oraselor libere de "ciuma rosie". Steaua norocoasa sub care s-au asezat comunitatile locale din Cluj, Timisoara, Sibiu, Brasov, Oradea, Arad - orase…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Parintii care au copii in scolile primare si gimnaziale din Oradea, Arad si Timisoara trebuie sa stie ca Politia se pregateste sa intre in clase si sa predea eficient cursuri de viata vitale. Impreuna cu colegii de la inspectoratele judetene de invatamant din Oradea, Arad si Timis,…

- Gestul de susținere explicita și solidara a rectorilor pentru un nou ministru al Educației este unul in premiera pentru spațiul romanesc. “Universitatea din Oradea impreuna cu universitatile care fac parte din consortiul ACADEMICA PLUS il sustin pe domnul Rector al Universitatii…

- Iata comunicatul oficial al consorțiului: „Rectorii universitaților care fac parte din Consorțiul «Academica Plus», consorțiu format din universitați comprehensive cu impact regional – Alba-Iulia, Arad, Bacau, Oradea, Petroșani, Pitești, Ploiești, Sibiu, Targoviște, Tg. Jiu –…

- Consorțiul „Academica Plus” din care face și Universitatea Aurel Vlaicu din Arad susține propunerea alianței de guvernare pentru funcția de ministru al Educației, in persoana domnului Valentin Popa. Iata comunicatul oficial al consorțiului: „Rectorii universitaților care fac parte din Consorțiul ACADEMICA…

- CSU Alba Iulia sustine ultimul joc din cadrul fazei intai a Ligii Nationale de baschet feminin, sambata, 27 ianuarie, de la ora 18.00, in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918”, cu ICIM Arad, o partida cu o miza enorma pentru formatia din Cetatea Marii Uniri. Formatia albaiuliana este in criza, sub presiune,…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- CSU Alba Iulia dezamagește in acest inceput de an, suferind cea de-a patra infrangere consecutiva in Liga Naționala de Baschet feminin, in deplasare cu SCM Timișoara, scor 68-77 (18-19, 21-23, 12-21, 17-14) și pierde teren in cursa pentru intrarea in play-off. Antrenorul Manuel Rodriguez are un start…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- El spera ca astazi se va scrie istorie, fiind un moment decisiv pentru lupta impotriva corupției. Romanii sunt chemați sa umple, sambata, Piata Unversitatii, loc cu valoare de simbol, unde, la ora 18.00, va incepe un mare protest pentru apararea Justitiei. [citeste si] "Sambata…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- CSU Alba Iulia a pierdut, astazi, cel de-al treilea meci consecutiv din 2018 in Liga Naționala, fiind invinsa in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918”, de Universitatea Cluj, scor 58-60 (18-13, 14-12, 19-16, 7-19), un meci cu implicatii enorme intre contracandidate la calificarea in play-off-ul Ligii…

- A fost un adevarat maraton, concursul incepand la ora 8,30, terminandu-se la ora 19,00. La final, a avut loc o premiere locala si una la nivel national. La premierea locala au fost inmanate un numar de 19 medalii de aur, 10 de argint si 9 de bronz. La premierea nationala, unde au fost comparate…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online, transmite AGERPRES . Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa…

- Sambata, 6 ianuarie, Olimpia CSU a debutat cu victorie in noul an. Elevele lui Dan Calancea s-au impus in deplasare, cu scorul de 70-66, contra formației CSU Alba Iulia, intr-o partida contand pentru etapa a 13-a a Ligii Naționale. Cele mai bune marcatoare ale alb-albastrelor au fost Pesovic, cu 21…

- Oradenii au, desigur, o misiune facila, meciul fiind practic un simplu antrenament cu public. Formatia noastra isi va trece, cu siguranta, in cont, cea de-a opta victorie, dar principalul obiectiv al sau nu poate fi altul decit rezolvarea problemelor de fond care persista in jocul echipei. Fostul…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. SUA elaborasera o lista a localitaților care urmau sa fie lovite cu bombe nucleare în cazul unui razboi de proporții cu blocul socialist. Aproximativ cu doi ani în urma, in jurul perioadei de Craciun 2015, a fost desecretizata lista orașelor…

- CSU Alba Iulia a inceput anul 2018 cu stangul, pierzand in fața fanilor cu Olimpia Brașov, scor 66-70 (18-16, 9-23, 16-18, 23-13), meci contand pentru etapa a 13-a a Ligii Naționale. Venita dupa trei victorii consecutive, formația din Cetatea Marii Uniri a etalat o evoluție palida, departe de pretenții,…

- Familia Regala isi prezinta marti activitatea publica pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania care include 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de stat, precizand ca “toate vizitele si toate evenimentele de la resedintele regale au fost acoperite financiar din fondurile…

- Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia in calitate de partener in cadrul proiectului implementat de catre Asociația Vitas Romania din Timișoara, devine beneficiarul unui sistem interactiv performant, un echipament de tip tabla interactiva, un videoproiector și un suport pentru videoproiector.…

- Revolutia in judetul Alba a inceput la Cugir in 21 decembrie 1989 si a cuprins Alba Iulia si localitatile invecinate. Cugirul a fost al patrulea oras din Romania in care au izbucnit manifestari impotriva regimului Ceausescu. Primele miscari de strada de la Cugir au avut loc la ora 9,45 pe 21 decembrie…