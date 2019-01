Stiri pe aceeasi tema

- Un britanic a caștigat 114,9 milioane de lire sterline (aproximativ 128 milioane de euro) la loteria EuroMillions de Anul Noul, devenind al patrulea cel mai mare caștigator din istoria loteriei din Marea Britanie, scrie The Guardian, citat de Hotnews. Alți zece ...

- Andrew Clark, in varsta de 51 de ani, care locuieste in Boston, o localitate din comitatul Lincolnshire, a declarat ca intentioneaza sa se pensioneze anticipat, dupa ce a descoperit in masina sa biletul de loterie castigator.El a revendicat saptamana trecuta acel premiu, care ocupa locul…

- Denise Coates, fondatoarea si sefa multimiliardara a firmei de jocuri de noroc Bet365, si-a oferit un salariu de 265 de milioane de lire anul trecut, fiind cea mai mare suma de bani oferita unui director executiv al unei companii britanice, scrie The Guardian. Pachetul salarial imens, care insumeaza…

- O persoana din Marea Britanie a castigat premiul cel mare pus in joc la extragerea de vineri a loteriei EuroMillions, in valoare de 76,3 milioane de lire sterline. Posesorul biletului a devenit astfel mai bogat decat cunoscutul actor britanic Daniel Craig sau decat cantaretul Harry Styles, relateaza…

