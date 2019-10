Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Popular al Maghiarilor din Trasilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a solicitat marti seara, la protestul organizat la Targu Mures de catre formatiunea sa, la care au luat parte in jur de 100 de persoane, ca maghiarii sa fie lasati in pace si sa le fie respectate drepturile. "Am…

- Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) este implicat intr-un scandal urias dupa ce o fotografie postata duminica pe pagina de Facebook a filialei Cluj il infatiseaza pe președintele partidului, Csomortanyi Istvan, facand salutul nazist alaturi de cațiva tineri, arata publicația Transindex,…

- Prima Tabara de Scolioza din Romania, ''ScoliCamp'', initiata din anul 2016 de Centrul National de Reabilitare OrtoProfil din Targu Mures, a primit Premiul Value&QualityAward, in cadrul unei ceremonii organizate la Budapesta. "Premiul Value&Quality Award recunoaste calitatea…

- 'Astazi (sambata n.r.), la Targu Mures, Dan Barna a declarat ca chestiunea etnica trebuie depasita. Nu credem ca trebuie depasita, trebuie rezolvata si noi acest lucru ne propunem si pentru acest lucru lucram de ani de zile. Se comporta ca un copil mic, se comporta ca cineva cine isi inchide ochii…

- Romania intalneste astazi, de la ora 21.45 (Pro TV), pe Arena Nationala, reprezentativa Spaniei, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din grupa F preliminara a Campionatului European din 2020. Inaintea acestei dispute, Romania se regaseste pe locul 3, cu 7 puncte, in timp ce „La Roja” este liderul…

- Omul de afaceri Viorel Catarama va fi candidatul Dreptei Liberale la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din luna noiembrie. Candidatura acestuia a fost validata, sambata, la primul Congres al Dreptei Liberale, organizat in municipiul Botosani. Catarama a fost sustinut in unanimitate prin…

- The Council of Union Representatives (CRU) on Friday, in Targu Mures, designated Kelemen Hunor as the UDMR's (Hungarian Democratic Union of Romania) candidate in the presidential elections, as this was the single proposal made by the Consultative Council, with the slogan to be "Respect for all!." …

