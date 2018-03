Stiri pe aceeasi tema

- Noul regulament ale Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal va intra in vigoare pe 25 mai. Acest regulament asigura protecție sporita cetațenilor in relația cu instituțiile publice și private. Universitatea din Craiova a gazduit luni prima conferința ...

- Jucatorii echipei nationale au efectuat luni seara, antrenamentul oficial inaintea duelului cu Suedia, echipa calificata la Cupa Mondiala din aceasta vara. Antrenamentul a avut loc la baza "Aripile" din Craiova, pentru a se proteja gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco.Sedinta de pregatire,…

- Universitatea din Craiova (UCv), Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Asociația de Acreditare din Romania (RENAR) și Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) organizeaza, astazi, de la ora 12.00, Conferința Regionala SV-Oltenia „Noile…

- CSM Steaua EximBank – CSM CSU Oradea 85-80 Politehnica Iasi – BC Mures Targu Mures 116-58 U BT Cluj-Napoca – BC SCM Timisoara 93-91 BCMU FC Arges Pitesti – Timba Timisoara 95-78 Phoenix Galati – SCM U Craiova 82-102 Dinamo Bucuresti – BC CSU Sibiu 50-113 In faza a…

- Conferinta de lansare a proiectului de tip ERASMUS+ KA3 cu titlul „Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities / TESI”, in care Universitatea din Craiova este partener alaturi de alte sapte ...

- Autor: Adrian NASTASE Pe16 martie, s-au implinit 136 de ani de la nasterea lui Nicolae Titulescu, cel care, in cartea sa testamentara, „Politica externa a Romaniei” (republicata recent de Fundatia noastra) scria, in 1937: „Isi poate oare permite Romania luxul unei politici ostile fata de de marele…

- Tricolorul LMV Ploiesti – SCM U Craiova, astazi, ora 18:00 Petre Apostol Dupa succesul categoric inregistrat in Capitala, luni seara, in duelul cu prima clasata, Steaua Bucuresti, echipa de volei Tricolorul LMV Ploiesti revine in Sala „Olimpia”, urmand ca astazi, de la ora 18:00, sa primeasca vizita…

- Claudia Prisecaru este cea mai buna sportiva a Vrancei in 2017. Cu un an an mai inainte fusese a doua. Progresia a venit firesc, urmare a performanțelor sportive de varf ale atletei crescute la Focșani, in Sala CS Unirea și pe stadionul Milcovul și plecate la lotul național al Romaniei. Iși valorifica…

- Doua echipe ale Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica, Universitatea din Craiova, au fost premiate la Concursul International MCU Rally Car 2018, etapa europeana. Concursul a fost organizat de firma Renesas in cadrul Embedded Word 2018 la Nurnberg, in perioada ...

- Ceea ce parea o poveste de succes se destrama intr-un ritm rapid. In decurs de o saptamana mariajul dintre antrenorul Edward Iordanescu si Astra Giurgiu a ajuns la final, din cauza evenimentelor petrecute inainte si dupa meciul de la Craiova, cu Universitatea. Edi a cerut deja conducerii anularea urmatorului…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” in parteneriat cu Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, organizeaza, in perioada 13-29 martie 2018, cursuri de invațare a limbii italiene. Intalnirile se vor desfașura zilnic, incepand cu ora 16:30, in sala “Marin Sorescu” ...

- Universitatea din Craiova va continua sa fie cat mai vizibila, dar totodata este intr-o continua dinamica. Facultațile au renunțat la programele care nu sunt profitabile și o sa mai renunțe și in perioada urmatoare, a precizat prof. univ. dr. Cezar ...

- CS Universitatea „Constantin Brancusi" a pierdut duminica in deplasarea de la Craiova, unde a fost invinsa de echipa locala Universitatea cu 36-35 (20-19). Meciul a contat pentru etapa cu nr. 14 a Diviziei A, seria B, la...

- Formațiile doljene CSO Filiași și Viitorul Carcea s-au intalnit sambata, pe stadionul “Aripile”, intr-un joc amical, facilitat de faptul ca prima nu are adversar in etapa a 17-a din Liga a III-a, in timp ce divizionara D mai are o ...

- Adrian Iencsi le transmite oficialilor dinamovisti ca ar trebui sa aiba rabdare cu Florin Bratu, abia instalat pe banca tehnica, si e convins ca cei din "Stefan cel Mare" au nevoie de un presedinte care sa stie sa faca legatura dintre vestiar si cei din birouri. In prezent, functia de detinuta…

- COD GALBEN Valabil de la : 07-03-2018 ora 7:15 pana la : 07-03-2018 ora 11:00In zona : Județul Suceava: zona joasa;Județul Bacau: zona joasa;Județul Botosani;Județul Neamt: Roman, Sabaoani, Tamașeni, Cordun, Horia, Trifești, Ion Creanga, Sagna, Romani, Icușești, Margineni,…

- Chiar daca noul stadion al Craiovei arata impecabil, de aceleași aprecieri nu se bucura gazonul, care este foarte prost. Iar vremea și zapada din ultima vreme l-au stricat și mai rau. La partida de azi dintre Universitatea și Dinamo, bucați mari de gazon sareau in sus de parca ar fi fost prinse cu…

- Cele doua reprezentante ale Doljului de la Liga a III-a, Universitatea II Craiova și CSO Filiași, au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida amicala disputata sambata, pe stadionul „Aripile“. A fost un joc foarte disputat, spectaculos, cu multe ocazii de ...

- Amanarea fireasca a returului din Liga a III-a i-a determinat pe oficialii celor doua reprezentante ale Doljului de la Liga a III-a, CSO Filiași și Universitatea II Craiova, sa bata palma pentru un joc amical, ce are menirea sa-i țina ...

- Formațiile masculine de volei și baschet de la clubul SCM Craiova vor evolua in acest weekend in București. Dupa o pauza destul de lunga, de mai bine de o luna, Liga Naționala de baschet se reia cu etapa a 18-a, ...

- Ieri s-a incheiat o noua ediție a Campionatului Național de spada, categoria tineret (U23), competiție care s-a desfașurat in sala de scrima a Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu“ din Craiova. Ultima proba a fost cea de spada feminin echipe, ...

- Oficialii divizionarei C CSO Filiași anunțau vineri ca gruparea doljeana va susține meciurile din returul Ligii a III-a, seria 4, tot pe stadionul „Chimia“ din Ișalnița, asta dupa ce s-a antrenat o buna perioada la Craiova, pe arena „Aripile“, și ...

- Profesori de la Universitatea din Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie au primit Marele trofeu pentru cea mai buna inventie internationala in domeniul Sanatatii, care a primit și alte trei medalii de aur acordate de juriul international al Salonului ...

- Echipa de Liga a III-a International Balesti va avea primul meci din retur in deplasare, la CSO Filiasi. Meciul va fi disputat vineri, la ora 14.00, pe arena „Aripile". Initial, gazdele au dorit disputarea partidei pe arena de la Is...

- Oficialii divizionarei C CSO Filiași anunțau vineri ca trupa lui Silviu Lung va susține meciurile din returul Ligii a III-a, seria 4, tot pe stadionul „Chimia” din Ișalnița, asta dupa ce s-a antrenat o buna perioada la Craiova, pe arena ...

- Cercetarea universitara craioveana (Universitatea din Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie) a primit Marele Trofeu pentru cea mai buna inventie internationala in domeniul Sanatatii si 3 medalii de aur acordate de juriul international al Salonului International de inventii IPITEX ...

- PACT pentru Romania solicita demisia de urgenta a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si revocarea titlului de Doctor Honoris Causa acordat anului trecut de Universitatea din Craiova, motivand ca a incetat sa mai sprijine lupta impotriva corupriei, dupa decizia declansarii procedurii de revocare…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 22-a, ultima a sezonului regular. Steaua incheie pe primul loc. Program. 24 februarie 2018 12:00 CS „U” Cluj – CS Știința Explorari Baia Mare 13:00 CSA Steaua București – CSS 2 CNE UKRO Baia Mare 17:00 ACS Volei Municipal Zalau – CS Dinamo București (se joaca…

- Conducerea CSO Filiași a anunțat astazi ca intrerupe activitatea echipei la Centrul Turistic pentru Agrement și Sport Dolj (Stadionul „Aripile” din Craiova) din pricina faptului ca programul lui Silviu Lung a fost dat peste cap de nenumarate ori, in funcție ...

- Mijlocasul Andre Santos a declarat, joi, la prezentarea sa ca nou jucator al CS Universitatea, ca a ales Craiova si dupa ce prietenul sau, Diogo Salomao de la Dinamo, i-a vorbit frumos despre formatia olteana."Prima mea impresie e buna, am venit la un club cu o buna organizare, cu un bun staff.…

- Un barbat care nu a oprit pe data de 19 ianuarie la semnalele politistilor a fost urmarit in trafic, iar oamenii legii au fost nevoiti sa traga focuri de arma. Soferul a reusit sa fuga, dar a fost prins si retinut.

- Formațiile oltene CSM Slatina și SCM Craiova se infrunta astazi, de la ora 16.10 (TVR HD), in sala LPS din Slatina, in ultimul meci din etapa a 16-a din Liga Florilor. Ambele echipe au suferit infrangeri in Cupa Romaniei (optimi). ...

- Divizionara C CSO Filiași a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida amicala disputata sambata, pe stadionul „Aripile“, in compania echipei Sporting Roșiori (locul 11 in C3). Prima repriza a fost controlata total de doljeni, care au marcat de doua ori, ...

- FC U Craiova 1948 a disputat astazi o partida amicala pe stadionul "Aripile" din capitala Olteniei cu AFC Rapid pe care a invins-o, scor 4-0. Balan, cu un hattrick, și Girbița au fost marcatorii craiovenilor. Pentru olteni a debutat astazi și Mihai Dina, care a revenit in fotbal la liderul Ligii a 4-a…

- Divizionara C CSO Filiași s-a impus categoric, scor 3-1, in partida amicala susținuta astazi, pe stadionul „Aripile” din Craiova, in compania echipei CS Mioveni II (locul 13 in C3). Din tabara lui Silviu Lung au marcat Catalin Dinu, Laurențiu Roman ...

- UNIVERSITATEA CRAIOVA-SEPSI LIVE in Liga I ONLINE STREAM DIGI TELEKOM SPORT-VIDEO Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca CSU Craiova are sanse reale de a castiga campionatul, insa isi doreste ca echipa sa sa iasa invingatoare…

- Divizionara C CSO Filiași s-a impus cu scorul de 2-1 in partida amicala disputata vineri, pe stadionul „Aripile”, in compania echipei de juniori sub 19 ani a Academiei „Gica Popescu”. Golurile invingatorilor au fost marcate de Fabian Crușoveanu. La prima ...

- Divizionara C CSO Filiași susține vineri, de la ora 12.30, pe stadionul „Aripile“, al doilea test al iernii. Echipa antrenata de Silviu Lung da piept cu formația de juniori sub 19 ani a Academiei „Gica Popescu“, grupare care ocupa locul ...

- Divizionara C CSO Filiași se antreneaza de la inceputul acestei saptamani pe sinteticul bazei de la „Aripile“ din Craiova, asta pentru ca terenul de fotbal de langa Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu“ este imbibat cu apa, in aceleași condiții prezentandu-se și ...

- Sunt probleme pe calea ferata in judetul Mehedinti unde un tren privat de marfa a deraiat joi dimineata. CFR a anuntat ca traficul feroviar este afectat in urma acestui accident, astfel ca cei care doresc sa mearga spre Bucuresti sau sa ajunga la Lugoj din Capitala, vor avea ceva probleme. ”Trenurile…

- UPDATE 22,00 La ora 21,45 a fost reluata circulatia feroviara. UPDATE 15,30 Comunicat CFR Calatori: „Trenurile de noapte care circula pe magistrala 900 Bucuresti – Craiova – Filiasi – Dorbeta Turnu Severin – Timisoara Nord vor fi rerutare prin Filiasi- Targu Jiu – Simeria – Lugoj – Timisoara, iar la…

- Razvan Raț, la UTA? Fostul capitan al naționalei și-a reziliat contractul cu spaniolii de la Rayo Vallecano (Spania 2). Fundașul este acum liber de contract, in ciuda faptului ca putea sa mai stea la Vallecano inca un an si jumatate, cu drept de prelungire pe inca unul. ”Este adevarat ca am plecat…

- Divizionara C CSO Filiași a trecut la nivelul doi al pregatirii din aceasta iarna. Dupa o saptamana de antrenamente pe plan local, elevii lui Silviu Lung, Cosmin Fruntelata și Ionuț Stancu au mers ieri la Policlinica pentru Sportivi din Craiova ...

- Formațiile de volei de la SCM Craiova au caștigat in minimum de seturi meciurile disputate sambata pe teren propriu. Echipa feminina din Banie a obținut primul succes in Divizia A2, dupa ce a trecut cu 3-0 (25-13, 25-14, 25-21) de ...

- Politistii craioveni au fost nevoiti sa foloseasca focuri de arma pentru prinderea unor tineri care au patruns intr-un magazin in noaptea de sambata spre duminica. Astfell, potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, in noaptea de 20/21.01.2018, in jurul orei 01: ...

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a venit ieri la Craiova special pentru ziua de naștere a lui Florin Spanu, președintele formației CSO Filiași și totodata vicepreședintele AJF Dolj, care a implinit 50 de ani. Cu acest prilej, a vizitat sediul forului ...

- Marcel Popescu, președintele lui CSU Craiova, lasa de ințeles ca dorește sa-l transfere pe Valerica Gaman (28 de ani) in locul lui Hrvoje Spahija, care nici la reunire nu s-a prezentat. "Exista interes pentru orice jucator de valoare, iar Gaman face parte din aceasta categorie, dar momentan nu pot spune…

