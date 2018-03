Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dupa – masa, intr-un meci contand pentru etapa a XVII-a a seriei a IV-a din Liga a III-a, prima disputata in retur, dupa reprogramarea rundei inițiale, CNS Cetate Deva a intalnit, pe teren propriu, pe Intrenațional Balești. Devenii, care erau, la finele turului, pe locul șapte,…

- Formațiile doljene CSO Filiași și Viitorul Carcea s-au intalnit sambata, pe stadionul “Aripile”, intr-un joc amical, facilitat de faptul ca prima nu are adversar in etapa a 17-a din Liga a III-a, in timp ce divizionara D mai are o ...

- CFR Cluj, FCSB, U Craiova, Astra, Viitorul și Poli Iași s-au calificat in play-off-ul Ligii 1. Nu doar lupta la titlu se anunta exploziva, ci si duelul celor mai buni 6 antrenori din Liga 1. Cunoastem componenta play-off-ului, stim deja si tintarul celor 10 etape, batalia finala poate sa inceapa. ...

- Oficialii divizionarei C CSO Filiași anunțau vineri ca gruparea doljeana va susține meciurile din returul Ligii a III-a, seria 4, tot pe stadionul „Chimia“ din Ișalnița, asta dupa ce s-a antrenat o buna perioada la Craiova, pe arena „Aripile“, și ...

- Directorul sportiv al clubului de fotbal Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ratarea calificarii in play-off-ul Ligii I este o pata neagra pe istoria echipei si a precizat ca jucatorii trebuie acum faca tot posibilul pentru a castiga Cupa Romaniei. …

- Oficialii divizionarei C CSO Filiași anunțau vineri ca trupa lui Silviu Lung va susține meciurile din returul Ligii a III-a, seria 4, tot pe stadionul „Chimia” din Ișalnița, asta dupa ce s-a antrenat o buna perioada la Craiova, pe arena ...

- Atmosfera de mare meci a fost reinviata sambata, pe stadionul "Portulldquo; din Constanta, de SSC Farul si Academia Rapid, ambianta amintind de vremurile in care defunctele FC Farul si Rapid Bucuresti jucau si faceau spectacol, atat pe teren, cat si in tribune. Acum a fost vorba de un amical intre echipele…

- FC Viitorul Constanta si CSM Poli Iasi s-au calificat in play-off-ul Ligii I de fotbal, dupa ce campioana s-a impus in Copou cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, intr-un meci din etapa a 26-a, ultima a sezonului regulat, iar Dinamo a pierdut la Giurgiu. FC Viitorul a invins-o pe Poli Iasi prin golul marcat…

- Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs vor arbitra partidele CSM Poli Iasi – FC Viitorul si Astra Giurgiu – Dinamo, programate sambata, la ora 19.45, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I, partida in urma careia se vor stabili ultimele trei echipe calificate in play-off.Arbitrii si observatorii…

- Conducerea CSO Filiași a anunțat astazi ca intrerupe activitatea echipei la Centrul Turistic pentru Agrement și Sport Dolj (Stadionul „Aripile” din Craiova) din pricina faptului ca programul lui Silviu Lung a fost dat peste cap de nenumarate ori, in funcție ...

- Divizionara C Aerostar intra in linia dreapta a pregatirilor pentru returul Ligii a III-a. Sambata, cu șase zile inaintea reluarii campionatului, „aviatorii” vor susține ultimul amical al iernii. De la ora 12.00, echipa lui Cristi Popovici va evolua la Onești, pe terenul „Mecon”, contra vice-liderii…

- Comisia de Disciplina a FRF a decis, miercuri, mai multe sanctiuni dupa derbiul Dinamo – Steaua, din etapa a XXV-a a Ligii I. Dinamo va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, si anume o penalitate de 10.000 de lei, iar FCSB a primit o penalitate de 5.000 de lei.Decizia Comisiei…

- Fostul mare international Silviu Lung ii ia apararea lui Andrei Vlad, portarul vicecampioanei pus la zid de Gigi Becali dupa derby-ul cu Dinamo (scor 2-2). Lung l-a pregatit pe Andrei Vlad la CS Universitatea Craiova si spune ca tanarul goalkeeper al FCSB-ului ar fi avut nevoie de…

- Formatia Dinamo a remizat cu FCSB, duminica seara, pe Arena Nationala, scor 2-2, in derbiul etapei a XXV-a a Ligii I, in care a fost egalata dupa ce a condus cu 2-0.Au marcat Pesic '20 si Torje '57 pentru Dinamo, respectiv Man '84 si Teixeira '90+3 pentru FCSB. Dupa golul de 2-2, un fan a intrat pe…

- Divizionara C CSO Filiași a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida amicala disputata sambata, pe stadionul „Aripile“, in compania echipei Sporting Roșiori (locul 11 in C3). Prima repriza a fost controlata total de doljeni, care au marcat de doua ori, ...

- Pe un teren extrem de greu, la Oarda, Unirea Alba Iulia a caștigat al doilea meci amical din aceasta iarna, tot impotriva unei formații din Liga a 4-a, de aceasta data, CS Hunedoara. Uniriștii s-au impus clar, scor 4-0 (3-0), prin golurile marcate de capitanul Ciprian Selagea (3 – penalty, 20), italianul…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a realizat un rezultat important, astazi, in etapa a cincea din faza semifinal a Ligii 1, in care a jucat in deplasare cu CSO Voluntari.Oaspetii au reusit sa castige cu 71 66 dupa prelungiri, la pauza conducand tot BC Athletic, cu 37 24. Acest succes este…

- Directorul general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta (CNAPMC), Nicolae Dan Tivilichi, a fost invitat sa dea lovitura de incepere a partidei de baschet feminin dintre CS Phoenix Constanta si CSM CSU Oradea, ce va avea loc, duminica, de la ora 12, la Sala Sporturilor,…

- Divizionara C CSO Filiași s-a impus categoric, scor 3-1, in partida amicala susținuta astazi, pe stadionul „Aripile” din Craiova, in compania echipei CS Mioveni II (locul 13 in C3). Din tabara lui Silviu Lung au marcat Catalin Dinu, Laurențiu Roman ...

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, spune ca echipa sa va face totul pentru ca Dinamo sa nu ajunga in play-off-ul Ligii I, temandu-se ca rivala nu isi va apara corect sansele cu CFR Cluj. In schimb, directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, nu crede ca Dinamo se va da la o parte din fata CFR-ului si…

- Divizionara C CSO Filiași s-a impus cu scorul de 2-1 in partida amicala disputata vineri, pe stadionul „Aripile”, in compania echipei de juniori sub 19 ani a Academiei „Gica Popescu”. Golurile invingatorilor au fost marcate de Fabian Crușoveanu. La prima ...

- "Am avut o discutie cu jucatorii care au fost criticati... Ei cand au semnat cu Steaua (n.r. - FCSB) stiau unde vin. Stiau ca daca vor fi si meciuri cand nu vor avea evolutii bune vor fi criticati de patron. Acum cred ca trebuie sa fie puternici si sa treaca peste aceste momente. Sa astepte jocul…

- Divizionara C CSO Filiași susține vineri, de la ora 12.30, pe stadionul „Aripile“, al doilea test al iernii. Echipa antrenata de Silviu Lung da piept cu formația de juniori sub 19 ani a Academiei „Gica Popescu“, grupare care ocupa locul ...

- Divizionara C CSO Filiași se antreneaza de la inceputul acestei saptamani pe sinteticul bazei de la „Aripile“ din Craiova, asta pentru ca terenul de fotbal de langa Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu“ este imbibat cu apa, in aceleași condiții prezentandu-se și ...

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, luni seara, ca meciul cu Steaua, din etapa a XXIV-a a Ligii I, este cel mai important al sezonului, subliniind ca toata lumea vrea sa castige aceasta partida."FCSB are doua zile in plus, dar nu conteaza, asta nu e o scuza. Sunt orgolii, toata lumea vrea…

- CSM Poli Iasi a surclasat-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-0 (3-0), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Pentru oaspeți au marcat Adrian Bosoi (28), Andrei...

- Divizionara terta Industria Galda de Jos a disputat al doilea meci amical al iernii, in deplasare cu CS Ocna Mures, vice-liderul Ligii a IV-a la finele turului, caștigand cu scorul de 3-2 (3-0). Galdenii au reușit o noua achiziaie Echipa lui Paul Ciuca a avut un prim act excelent, in care a punctat…

- ''Ma bucur pentru el ca s-a dus la mai bine, dar nu avem ce sa facem, mergem inainte. Am pierdut 30-40% din echipa, pentru ca in general un portar care are valoare si ajuta echipa in meciuri inseamna 30-40% dintr-o echipa, dar ii avem pe Vlad si pe Stancioiu, doi portari care stiu ce inseamna Steaua…

- Divizionara C CSO Filiași va incheia astazi cantonamentul din stațiunea Baile Herculane, in care a intrat pe 23 ianuarie, și se pregatește sa susțina primul test din aceasta iarna. Elevii lui Silviu Lung intalnesc astazi, de la ora 15.30, pe ...

- CFR Cluj face spectacol in meciurile amicale, unde are victorii pe linie in 2018. Duminica, liderul Ligii 1 a ciștigat cu 6-0 in fața moldovenilor de la FC „Sfintul Gheorghe” Suruceni. Ciprian Deac a marcat 3 goluri, iar celelalte reușite ale echipei lui Dan Petrescu au fost semnate de Costache, Balde și Paun.…

- In prima conferinta de presa din 2018 a Clubului Sportiv Victoria Cumpana a avut loc prezentarea noului antrenor principal al echipei de fotbal seniori, nimeni altul decat Vasilica Cristocea, unul dintre fotbalistii legendari ai Ligii 1.Primarul comunei Cumpana, ec. Mariana Gaju, a declarat ca este…

- AU INCEPUT CU DREPTUL: Echipa sibiana a caștigat primul meci de verificare din aceasta perioada. Astazi, pe terenul sintetic din imediata vecinatate a Stadionului „Municipal”, „alb-roșii” s-au impus cu scorul de 3-0 in fața formației ACS Poli Timișoara, ocupanta locului 9 in clasamentul Ligii 1 dupa…

- Divizionara C CSO Filiași a trecut la nivelul doi al pregatirii din aceasta iarna. Dupa o saptamana de antrenamente pe plan local, elevii lui Silviu Lung, Cosmin Fruntelata și Ionuț Stancu au mers ieri la Policlinica pentru Sportivi din Craiova ...

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a realizat o victorie importanta in turneul semifinal al Ligii 1, 93 67 45 44 la pauza pe teren propriu cu CSM Ploiesti, pe sferturi 22 17, 23 27, 22 11 si 26 12. A fost meciul de debut in aceasta faza a competitiei si primul din noul an. Alexandru Olteanu,…

- Performanta Ighiu, cea mai bine plasata dintre conjudetene la mijlocul campionatului, locul secund in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, la patru puncte de liderul „U” Cluj, se reuneste luni, la ora 17.00, la stadionul din Ighiu, locatia unde se vor desfasura partidele din retur. Pana atunci insa, importanta…

- Programata inițial pentru 15 ianuarie, revenirea din vacanța a fotbaliștilor de la CNS Cetate Deva a fost amanata cu o saptamana. Astfel, devenii, care evolueaza in Liga a III-a, vor relua pregatirile luni, 22 ianuarie, la ora 14.00, sub comanda lui Sorin Cornea, același care a condus echipa și in…

- Divizionara C CSO Filiași și-a reluat pregatirile ieri-dimineața sub comanda lui Silviu Lung și a secunzilor sai, Cosmin Fruntelata și Ionuț Stancu. La terenul de fotbal de langa Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu“ s-au prezentat urmatorii jucatori: portari: Alin Nica, Alex ...

- Cristi Ganea (25 de ani), fundașul celor de la Viitorul și al echipei naționale, s-a ințeles in cele din urma cu Athletic Bilbao și va juca la echipa din "Țara Bascilor" incepand cu vara acestui an. Traiectoria jucatorului reabilitat de Hagi la Viitorul putea fi insa complet alta. TV Telekom Sport anunța…

- Divizionara C CSO Filiași și-a reluat pregatirile in aceasta dimineața sub comanda lui Silviu Lung și a secunzilor sai, Cosmin Fruntelata și Ionuț Stancu. La terenul de fotbal de langa Liceului Tehnologic „Dimitrie Filișanu” s-au prezentat urmatorii jucatori: portari: Alin ...

- Atacantul Mihai Vodut este, de ieri, jucator cu acte in regula al campioanei Romaniei, FC Viitorul.Fotbalistul in varsta de 23 de ani a efectuat vizita medicala si a semnat un contract valabil pentru urmatorii trei ani si sase luni cu echipa constanteana. Vodut a evoluat ultima data la FC Voluntari,…

- Unirea Alba Iulia si-a fixat partidele amicale din pauza competitionala, „alb-negrii” urmand sa sustina 5 jocuri de verificare. Astfel, Selagea si compania vor intalni „U” Cluj in 31 ianuarie (in deplasare), Sportul Petresti (10 februarie), CS Hunedoara – o dubla (17 si 24 februarie) si CNS Cetate Deva…

- Liderul din C3, Petrolul 52, incearca sa concretizeze primele mișcari de jucatori cu adevarat relevante, țintele fiind cațiva jucatori cu ”CV” de Liga I, care sa aduca plusul de valoare necesar viitorului parcurs al echipei… din eșalonul secund, sezonul viitor. Pana la reunirea lotului petrolist sub…

- Buffon a dezvaluit ca nu ar rejuca "barajul" CM cu Suedia, ci finala Ligii cu Real. "Cunosc dinamica in teren și aș spune ca și la 60 de ani eu voi fi la fel. Nu ma intereseaza sa mi se retraga tricoul" Buffon a intrat in anul probabilei retrageri din fotbal cu dorința intacta de a continua, deși a…

- Președintele formației CSO Filiași, Florin Spinu, și noul antrenor al divizionarei C, Silviu Lung, s-au intalnit vineri dimineața și au pus la punct planul de „bataie” pentru aceasta iarna, astfel incat returul Ligii a III-a, seria 4, sa fie abordat ...

- Divizionara C CSO Filiași a anunțat ca s-a ajuns la un numitor comun cu Silviu Lung pentru preluarea postului de antrenor principal. Tratativele au inceput in urma cu doua saptamani, iar acum totul a devenit oficial, fosta mare glorie a ...

- Prima jumatate a ediției de campionat 2017-2018 a Ligii a IV-a Inter Conti a fost dominata de gruparea Șomuz Falticeni. Trupa pregatita de Radu Anania și Iulian Daraba conduce in ierarhie cu un avans de cinci puncte fața de a doua clasata, Progresul Fratauții Vechi, și noua fața de Juniorul ...

- Accident grav la iesire din Craiova, vineri seara. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, in Județul Dolj. Doua mașini s-au ciocnit puternic. Circulația a fost ingreunata in zona. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost ranit. Pompierii au fost solicitati sa…

- Fostul portal al Craiovei, Silviu Lung, a semnat ca antrenor principal cu CSO Filiași, la 20 de ani dupa ce a mai avut o experiența similara la Motru. "Este o provocare pentru mine sa revin ca antrenor principal dupa ce am lucrat ultima oara &ic...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un accident rutier petrecut pe DN 6, la iesirea din Isalnita catre Filiasi, dupa ce doua masini s-au ciocnit, una dintre acestea rasturnandu-se. La fata locului…

