- Handbaliștii CSM Bacau iși continua seria jocurilor de pregatire in vederea noului sezon competițional. Dupa cele trei teste susținute in compania celor de la HC Vaslui (doua dintre ele avand menirea sa inlocuiasca „dubla” cu Dobrogea Sud Constanța), „CSMeii” schimba registrul. Și o fac cu prilejul…

- Prim-divizionara CSM Bacau și-a inceput ieri pregatirile, avand ca obiectiv situarea in play-off CSM Bacau schimba. Antrenorul, coordonatorul, preparatorul fizic și o parte din lot. Dar, mai presus de toate, schimba foaia. Daca anul trecut au evitat cu emoții retrogradarea, in sezonul ce va incepe pe…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau și-a configurat programul de pregatire din aceasta vara. „CSMeii” se vor reuni luni, 15 iulie, la sediul clubului, sub conducerea noului antrenor, Adrian Petrea. In perioada 19-26 iulie, handbaliștii bacauani vor efectua un cantonament la Comanești, pentru…

- CSM Bacau a facut un pas important pentru accederea in Liga a III-a. Sambata, in manșa tur a barajului de promovare, echipa bacauana s-a impus pe teren propriu cu 5-0 contra campioanei Botoșaniului, Voința Albești. Dupa „dubla” lui Bogdan Bucur care a stabilit scorul pauzei, „CSMeii” pregatiți de Gheorghe…

- Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași au intervenit, in dimineața zilei de sambata, 1 iunie, in mai multe puncte din județul Bacau, pentru indepartarea de pe carosabil a aluviunilor și resturilor arboricole cauzate de viituri. Acțiunea a fost ordonata pe fondul avertizarii Cod Portocaliu…

- Cea de-a 19-a ediție a Cupei Municipiului Bacau la tenis, turneu organizat de Consiliul Local Bacau și dotat cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate, iși intra in paine. Astazi și maine dimineața sunt programate cele doua tururi de calificare, pentru ca de maine dupa-amiaza sa inceapa…

- Circa 70 de echipaje s-au aliniat vineri, 24 mai, la startul primei etape a Campionatului Național de Off-Road, care se desfașoara in stațiunea Slanic-Moldova in perioada 23 – 26 mai și dotat cu Trofeul ,,Dacii Liberi”. Concursul, structurat pe șase clase și derulat in doua zile de ,,Trophy”, o proba…

- Judoka CSM Bacau pregatiți de Dorin Cruceanu se simt ca acasa in Serbia. Iar „sufrageria” lor ramane podiumul. Au demonstrat-o și la ediția din acest an a puternicului turneu internațional „Trofej of Vrsac” de la Vrsac (Vrșeț). „Este pentru al treilea an cand concuram aici. Practic, suntem de-ai casei”,…