Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a stabilit ordinea in care vor fi prezentate, pe buletinul de vot, partidele, alianțele, organizațiile și candidații independenți care participa la alegerile europarlamentare. In total, in cursa pentru Parlamentul European (PE) vor intra 13 formațiuni politice și trei candidații…

- CSM Bacau și-a dat restart. Și a inceput cu dreptul play-out-ul Ligii Zimbrilor. Cu un nou antrenor principal in persoana managerului Gabriel Armanu și cu o alta atitudine in joc, „CSMeii” s-au impus sambata, cu 23-17 (12-9), in deplasare, contra CSU-ului din Suceava. Handbaliștii bacauani au controlat…

- Patru medalii in contul „CSMeilor” pregatiți de Aurel Chelariu și Dragoș Constantin Cremene la Campionatul Național de judo Under 14 și Under 16 desfașurat la finalul saptamanii trecute, la Satu Mare. Miruna Vultur s-a laureat campioana naționala la U14, categoria 40 kg, in timp ce Ștefan Buga, Andrei…

- Luni, 1 aprilie, la sala Ateneu, s-a desfașurat un spectacol caritabil organizat de elevii Colegiul Național “Ferdinand I”, care au dorit astfel sa marcheze Ziua internaționala a Conștientizarii Autismului, sarbatorita in fiecare an pe data de 2 aprilie. Cei prezenți au putut sa urmareasca mini scenete…

- Intr-un punct de vedere transmis la solicitarea CNAIR, Compania UMB Spedition precizeaza ca informațiile prezentate in spațiul public privind lipsa muncitorilor și a utilajelor din șantierul Variantei Ocolitoare Bacau, sunt false. UMB Spedition nu a facut eforturi suplimentare pentru a pregati vizita…

- Fundația de Sprijn Comunitar (FSC) a demarat, in 2018, un proiect inovator, care i-a surprins pe mulți datorita faptului ca vine in ajutorul antreprenorilor. Se numește „ACTIV pentru un viitor competitiv!” și despre el ne va vorbi chiar managerul de proiect, Irina Avorniciței. „Dincolo de firme, lucram…

- „Timpul meu de singuratate” (Bacau, Editura Ateneul scriitorilor, 2018), volumul de povestiri al Oanei Mihaela Savin, iți zvarcolește din start curiozitatea. Timpul și singuratatea, noțiuni doldora de metafizica, zamislesc, firește, așteptari, speranțe ale voluptații intelectuale, orizonturi lacome…

- LPS Vaslui caștigat Cupa de Iarna 2019 la minifotbal in finala disputata cu AFC Bubu Bacau. Rezultatul dupa timpul regulamentar de joc a fost 5-5, dar echipa bacauana, cu cateva minute de fluierul final conducea cu 5-2. Au urmat loviturile de departajare unde sorții au dat caștig echipei din Vaslui.…