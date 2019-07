Stiri pe aceeasi tema

- Cele cinci comune care vor beneficia de lucrari de cadastru realizate cu fonduri europene sunt Costești, Puiești, Berezeni, Banca și Hoceni. Suprafața totala estimata a celor cinci comune din județul Vaslui care va fi inregistrata in sistemul integrat de cadastru și carte funciara este de 44 de mii…

- Chindia Targoviste, echipa nou-promovata in Liga I de fotbal, a invins formatia de liga a treia AS SR Brasov cu scorul de 5-0, marti, intr-un meci amical disputat pe stadionul Carpati din Brasov, potrivit site-ului clubului dambovitean.

- Fotbalul mic INTALNIRE… Adunarea Generala a AJF Vaslui va avea loc maine, de la ora 17.00, iar una dintre principalele teme de dezbatere va fi stabilirea ultimei echipe care va evolua in viitorul sezon al Ligii 4. Va fi Sporting Barlad, echipa care a pierdut barajul, una dintre cele doua echipe retrogradate,…

- Fotbalul mic Avand in vedere articolul publicat in data de 27.06.2019 in ziarul dvs, privind scandalul cu impartirea bugetului pentru sport, clubul Rapid Brodoc doreste sa faca cateva mentiuni: Punctual vorbind, suntem la al 3-lea an de participare la competitiile organizate de AJF Vaslui, in fiecare…

- In primul meci de verificare din cadrul cantonamentului de la Poiana Brasov, FC Viitorul Constanta a invins astazi cu 8 0 3 0 Coltea Brasov.O partida in care constantenii au rulat intreg lotul si in care au irosit multe alte ocazii clare, inclusiv doua lovituri de la 11m, ambele prin Iancu. In acest…

- Fotbalul mic FARA EMOTII… Prima mansa a sferturilor de finala din play-off-ul Ligii 4 s-a derulat joi, 16 mai, cu meciurile: FC 2007 Garceni – CSM FC Vaslui 1-4, FC Vulturesti – Husana Husi 1-5, Rapid Brodoc – Racova Puscasi 2-3 si Atletic Barlad – Flacara Muntenii de Sus 0-4 (meci intrerupt in min.…

- Fotbalul mic CARE PE CARE… Dueluri pe viata si pe moarte in lupta pentru evitarea retrogradarii. Play-out-ul Ligii 4 Vaslui debuteaza maine, de la ora 18.00, cu meciurile din mansa tur a semifinalelor. ACS Moara Domneasca infrunta Sporting Barlad, iar Juventus Falciu da piept cu Vitis Suletea. Se dau…

- Fotbalul mic ASA NU… AJF Vaslui modifica din mers sistemul de desfasurare al play-off-ului Ligii 5. Chiar daca la inceputul campionatului s-a stabilit un play-off cu 8 echipe, AJF Vaslui impreuna cu reprezentantii echipelor calificate in play-off au modificat sistemul de desfasurare. Astfel, cele 8…