- CSM Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti au obtinut victorii, joi, in prima zi a Cupei Dunarii, turneul de handbal masculin gazduit de Sala Polivalenta din Calarasi.Steaua a dispus de CSM Vaslui cu 36-31 (14-16), in prima partida a competitiei.

- Turneul final al Campionatului National de handbal pe plaja, rezervat juniorilor A sportivi nascuti in anii 2000, 2001 si 2002 si juniorilor B 2003 si mai mici , atat la masculin, cat si la feminin, a avut loc in statiunea Venus, pe plaja Banana Beach. La baieti, la ambele sectiuni, HC Dobrogea Sud…

Primul turneu amical al Potaissei Turda din acest sezon (2-3 august) va fi transmis integral pe TurdaNews.

- Sandu Iacob este noul antrenor al echipei de handbal masculin Steaua Bucuresti, el luandu-i locul lui Ovidiu Mihaila, informeaza, miercuri, site-ul oficial al Clubului Sportiv al Armatei. Iacob va pregati echipa in noul sezon competitional impreuna cu Tudor Vasile - antrenor secund si Guillaume Veta…

- Echipa naționala de cadeți a participat, de joi pe pana sambata, la ”Turneul celor 4 Națiuni”, competiție disputata in Franța, la care au mai luat parte Danemarca și Serbia. Reprezentativa pregatita de Narcis Citu, Razvan Bernicu și Daniel Apostu s-a clasat a doua, inregistrand o victorie, o remiza…

- Handbal feminin HANDBAL… In perioada 13-16 iunie, la Ramnicu Valcea, echipa de junioare IV a Liceului cu Program Sportiv Vaslui va participa la turneul final al Campionatului National de handbal feminin – junioare 4. Gruparea vasluiana este pregatita de profesorul Sorin Onofrei. Dupa ce s-au clasat…

Sala „Gheorghe Barițiu" din Turda va gazdui incepand de maine turneul final rezervat juniorilor II – Speranța.

- CSU Suceava a cucerit titlul de campioana naționala la juniori III, la capatul unui sezon in care a caștigat toate partidele disputate. Finala mica a fost caștigata de CSM Bacau, in dauna celor de la AH Minaur, care s-au mulțumit cu locul 4 in cele din urma. Vlad Pop (AH Minaur) – cea mai buna […] Source