- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 27.778 locuri de munca, în data de 17 septembrie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Echipele masculine de tenis ale Romaniei si Poloniei sunt la egalitate, 2 2, in turul al treilea al Grupei a II a a zonei Europa Africa a Cupei Davis, dupa ce Hubert Hurkacz l a invins pe Marius Copil cu 6 3, 6 4, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj Napoca, informeaza Agerpres.ro. Copil 27 ani, 81…

- CS Unirea Dej participa in aceste zile la primul turneu de verificare inainte de inceperea noului sezon al Diviziei A1 la volei masculin. Incepand de joi, 13 septembrie, și pana sambata, 15 septembrie, se desfașoara la Dej o noua ediție a „Cupei Unirea”, competiție la care au fost invitate echipele…

- Vicecampioana nationala in 2018, Steaua Bucuresti, prima echipa romaneasca acceptata in SEHA League, competitie rezervata in exclusivitate echipelor de cupe europene, va debuta acasa pe 28 august, impotriva slovacilor de la Tatran Presov. Meciul va avea loc in Sala Polivalenta din Bucuresti, unde se…

- Campania USR “Fara penali in functii publice” a adunat pana in prezent 450.000 de semnaturi, din totalul de 500.000 necesare pentru revizuirea Constitutiei in acest sens, a anuntat presedintele Uniunii, Dan Barna. Acesta a spus ca, in urmatoarele doua saptamani, o caravana formata din parlamentari USR…

- O crima oribila a avut loc in aceasta zi in Vaslui, acolo unde fiul si-a ucis tatal cu sange rece. Conform vremeanoua.ro, crima a avut loc la Tatarani, iar barbatul de 64 de ani a fost gasit fara viata in locuinta sa.