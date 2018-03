Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, prin secția de judecatori, sa ceara lamuriri de la Comisia Europeana despre celebrele ”liste negre”.In legatura cu temele de interes public major privind independenta justitiei, Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass Media din cadrul Consiliului…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, in calitate de prim for sesizat, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Presedintele Comisiei speciale pentru legile…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, o scrisoare in care ii adreseaza rugamintea de a clarifica "aspectele de fapt si de drept" legate de o scrisoare a CE din octombrie 2012, transmisa Ministerului roman al Justitiei, in care se regasesc…

- Subiectul Kovesi pare a fi, de la o vreme, mereu in atenția opiniei publice. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a acordat miercuri, pentru 9 mai, un nou termen la care urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef…

- Lovitura crunta pentru Camelia Bogdan! Curtea Suprema a respins contestatia in anulare prin care aceasta ataca decizia de fi mutata disciplinar la Curtea de Apel Targu Mureș. Camelia Bogdan a devenit cunoscuta dupa ce l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani inchisoare in dosarul ICA. Reamintim ca…

- S-au inregistrat 12 voturi "pentru" si sase "impotriva". Parlamentarii din comisie au respins mai multe amendamente propuse de senatorul PSD Serban Nicolae pe motiv ca exced deciziilor CCR. Reformularea articoluluiComisia a decis reformularea articolului privind Sectia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca argumentele din motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea sa de revocare a procurorului sef al DNA, reproduc „in oglinda” sustinerile Laurei Codruta Kovesi de la sedinta CSM la care…

- In contextul in care Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis recent solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca Daniel Horodniceanu trebuie sa se inscrie in procedura de selectie daca va mai dori un mandat la conducerea DIICOT. "Eu am vorbit recent cu domnul procuror Horodniceanu. Nu am abordat acest subiect, pentru ca daca va mai dori un mandat, calea…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri."Sectia pentru procurori a CSM a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului…

- In propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, nu s-a facut referire punctual la niciuna dintre atributiile legale incalcate, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. (continua) AGERPRES/(AS -…

- Avizul negativ privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a fost motivat si inaintat decidentilor, a anuntat vineri Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. “In urma avizului nefavorabil privind propunerea…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri sanctionarea disciplinara, prin suspendarea pe o perioada de 6 luni, a judecatoarei Mariana Moncea de la Tribunalul Bucuresti, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Conform surselor citate,…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- In sedinta de azi, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat suspendarea din functia de procuror, incepand cu data de 6.03.2018, a lui Mircea Negulescu - procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, pana la solutionarea recursului declarat impotriva…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii din Romania a respins cererea ministrului Justitiei de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Decizia a fost luata dupa audieri indelungate a celor doua parti.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a discutat, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, iar rezultatul a fost un aviz negativ.Ședința a inceput…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii delibereaza marti asupra propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, dupa ce Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi si-au prezentat punctele de vedere. Ministrul Tudorel Toader a prezentat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi.

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca va participa marti la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se va discuta solicitarea privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Cinci magistrati de la Curtea de Apel Bucuresti vor sustine, luni, in fata plenului Consiliului Superior al Magistraturii, interviul din cadrul concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.Potrivit ordinii…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”. Negulescu e acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare. Procurorul Mircea Negulescu urmeaza…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015. Potrivit…

- ”Modificarile guvernului tehnocrat in domeniul Justitiei nu au provocat iesirea in strada a zeci si sute de mii de cetateni, pentru ca spiritul in care acesta a lucrat, de deplin respect fata de cetatean si fata de institutiile legitime ale statului, lipseste guvernarii PSD/ALDE”, au transmis fostul…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 30 ianuarie pronuntarea deciziei cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita Consiliului Superior al Magistraturii o noua sedinta pentru numirea in functie a presedintelui Sectiei Penale. Judecatorul Mirela Sorina Popescu, actualul sef al Sectiei, ar fi urmat sa sustina interviul in Sectia de Judecatori, insa s-a decis amanarea.

- V. S. Saptamana viitoare, mai precis marți, 23 ianuarie, fostul procuror al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Mircea Negulescu, iși va afla soarta in magistratura, dupa ce ieri Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis marti incetarea activitatii la DNA a lui Eugen Stoina, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier, si revenirea acestuia la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu."Sectia pentru…

- Dezbateri aprinse in cadrul sedintei de joi a plenului CSM Oportunitatea solicitarii, de la Comisia parlamentara pentru controlul Serviciului Român de Informatii, a unei liste care ar contine numele unor magistrati acoperiti a stârnit dezbateri aprinse în cadrul sedintei…

- Procuroarele Victoria Birsan si Marinela Arginteanu, care au obtinut cele mai bune note la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului National al Magistraturii, pentru numirea in functii de conducere a procurorilor, au preluat conducerea Parchetului de pe…