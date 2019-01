Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba Blaj si CSM Targoviste s-au calificat la turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei feminin, miercuri, in urma victoriilor obtinute in deplasare, in sferturile de finala. Vicecampioana CSM Volei Alba Blaj, finalista a editiei trecute a Cupei Romaniei, a dispus de CSU…

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa de echipa elvetiana FC Sion cu scorul de 3-0, miercuri, in al doilea meci amical din cadrul stagiului de pregatire in Turcia, disputat la Papillon Sports Center din Belek...

- Vicecampioana CSM Digi a revenit din stagiile susținute la Istanbul (Turcia) și Miskolc (Ungaria). Antrenorul Dorin Costraș se declara mulțumit de evoluțiile echipei in compania celor doua echipe intalnite. Galatasaray, respectiv Miskolc. „A fost un turneu binevenit, dat fiind faptul…

- Targovștencele s-au impus in fața liderului CSM Satu Mare cu scorul de 78-74 (16-15, 16-11, 10-27, 23-12, 4-4, 9-5) dupa Post-ul BASCHET FEMININ: CSM Targoviște invinge dramatic liderul! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nerecomandat cardiacilor e prea putin spus. Partida din sferturile de finala ale Cupei Romaniei de handbal masculin dintre Baia Mare si Timisoara a sfidat imposibilul. Ambele echipe au crezut la un moment dat ca au castigat jocul, dar zeita Fortuna a vrut ca totul sa se rezolve la loviturile de la 7…

- Rezultatele etapei a 6-a din Divizia A1 la volei feminin (runda programata de FR Volei pentru data de 24 noiembrie 2018): Sambata 24 noiembrie 2018 Universitatea NTT Data Cluj – CSM Bucuresti 0:3 (21:25, 18:25, 13:25) CSU Belor Galati -Dinamo Bucuresti 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 15:25) CSM Volei Alba…

- Derby adevarat in ciuda absentelor. Campioana en-titre, Timisoara Saracens, si Steaua Bucuresti se vor afla fata in fata pe stadionul din Parcul Sportiv „Iuliu Hatieganu”, in una din semifinalele Cupei Romaniei. The post Doar cu gandul la victorie! Timisoara Saracens vrea sa invinga Steaua in semifinalele…

- Voleibalistele de la CSM Targoviste au bifat prima victorie in fata propriilor suporteri in actuala stagiune a Diviziei A1 de volei feminin, invingand intr-o maniera de mare campioana Agroland Timisoara, revelatia ultimei editii de campionat.