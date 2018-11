Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in primul campionat de la inființare, echipa Rugby Club Gura Humorului a reușit sa se impuna in meciul direct cu CSUAV Arad, pentru locul III din seria Centru-Nord a Diviziei Naționale, ultimul ce duce in turneul play-off, acolo unde erau calificate deja Știința Petroșani și CSM Suceava. ...

- CS Axiopolis Sport Cernavoda a pierdut, sambata, pe teren propriu, derby-ul judetului, impotriva celor de la CS Medgidia, scor 0-1 (0-1), intr-o partida din etapa a Xl-a a Ligii a lll-a, Seria A ll-a. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Robert Moldoveanu, in minutul 3. In clasament, Axiopolis…

- Sambata, stadionul Unirea din Suceava a fost gazda derby-ului Bucovinei in Divizia Naționala de rugby, dintre CSM Suceava și Rugby Club Gura Humorului. Sucevenii, pregatiți de antrenorul Marius Colțuneac au reușit sa se impuna cu punct bonus, scor 28 – 0, la capatul unui meci destul de ...

- Astazi, in etapa a 5-a, ultima din turul Diviziei Naționale de rugby, CSM Suceava s-a impus pe teren propriu, in derby-ul Bucovinei cu Rugby Club Gura Humorului, scor 28 - 0. La pauza a fost 7 - 0 pentru Suceava, dupa un eseu reușit de Nichiforiuc și o transformare fructificata de Dușacovschi. In ...

- Etapa a II-a a Campionatului județean de old-boys „Baracuda" a prilejuit derby-ul Vivendi – Inter Conti, scor final 2-1, care a pus fața-n fața doua formații clasate pe podiumul ediției precedente. Baieții manageriați de Gabi Clim au inceput mai bine meciul, au condus cu 1-0, insa ...

- Show-ul de aventura „Asia Express“ se pregateste sa revina pe micile ecrane cu al doilea sezon si cu o schimbare importanta, inlocuirea Ginei Pistol din rolul de prezentatoare. Desi Antena 1 nu a anuntat cine sunt noii concurenti, se vehiculeaza deja numele mai multor cupluri de vedete care urmeaza…

- Duminica, 9 septembrie, incepand cu ora 17, Stadionul Municipal Dej va gazdui partida de fotbal dintre FC Someșul Dej și AS CFR Dej, meci contand pentru a doua etapa a Ligii a IV-a. Echipa Someșul Dej – patronata de omul de afaceri Vicențiu Știr și antrenata de Sabin Coc – dispune de un lot tanar, dar…

- Sambata dupa-amiaza, de la ora 17.00, stadionul Areni a fost gazda primului derby județean din actualul sezon al Ligii a III-a, esalon in care Suceava are trei echipe. In aceasta a doua etapa din tur si primul meci oficial pentru Foresta Suceava, gazdele au reusit sa se impuna la limita, scor 1 ...