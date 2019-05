CSM spune care au fost vulerabilitățile parchetelor: Lipsa predictibilității legislative și atacurile lansate de oamenii politici Un raport al CSM scoate la iveala vulnerabilitațile parchetelor in 2018, printre acestea fiind menționate lipsa predictibilitații legislative și atacurile lansate de oamenii politici. „Instabilitatea și lipsa predictibilitații legislative, subfinanțarea sistemului judiciar, lipsa unor sedii adecvate desfașurarii activitații, volumul ridicat de activitate, intensificarea atacurilor lansate de oamenii politici și mass-media la adresa magistraților, posibilitați insuficiente și lipsite de eficiența la indemana magistraților de a-și exprima puncte de vedere cu privire la necesitatea adoptarii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

