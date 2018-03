Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata, dupa o indelungata si grea suferinta, a doamnei ALINA ELENA COMANITA, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, si transmite sincere condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa o odihneasca…

- Inspecția Judiciara pare sa fi pus tunurile cu adevarat pe “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificari la sediul din Ploiești al DNA. De altfel, Inspecția Judiciara a anunțat ca la 12 februarie s-a sesizat…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Membrii Consiliului de Management Strategic au adoptat marti Raportul de monitorizare a Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 si Planul de actiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, informeaza Ministerul Justitiei (MJ). Potrivit unui…

- Legea de modificare a Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau, sustine Livia Stanciu intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis unele obiectii…

- Atata timp cat Constituția stabilește ca judecatorii și procurorii sa fie reprezentanți, in egala masura, in Consiliul Superior al Magistraturii, o lege nu poate institui o diferențiere in ceea ce privește alegerea ca președinte al CSM. Explicațiile apar in motivarea deciziei Curții Constituționale…

- Intalnire Kovesi - Toader: Sefa DNA, la Ministerul Justitiei, pentru discutii privind MCV Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, pentru pregatirea evaluarii din cadrul MCV pe care o va face o delegatie de specialisti. La discutii participa mai…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (foto), a anunțat joi, la București, ca a stabilit cu conducerile Parlamentului și Guvernului o linie de comunicare directa, pentru a elimina orice probleme de comunicare. ”Cand au impresia ca eu nu ințeleg sa nu mai iasa in presa, ci sa ma sune…

- PSD are o varianta de rezerva prin care va forta demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, chiar daca presedintele Klaus Iohannis se opune, sustin surse din conducerea partidului pentru „ Adevarul “. Decizia se bazeaza pe o laxitate legislativa, dar si pe o interpretare surprinzatoare data de Curtea…

- Potrivit MApN, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Nationale a fost finalizata, luni, procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete HIMARS, prin semnarea scrisorii de oferta…

- Judecatorul Cristi Danilet, fost membru in CSM, afirma ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, poate, in anumite conditii, incalca legea si influenta Consiliul Superior al Magistraturii odata cu publicarea actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura…

- Probleme la zi: Decizia lui Tudorel Toader Ministrul Justitiei Tudorel Toader Foto: arhiva Ora 13.20- Radio România Actualitati - Buna ziua si bun gasit tuturor! Sunt Alexandra Andon. Dupa lunga expunere de ieri seara a ministrului justitiei, Tudorel Toader, intitulata "Raport de…

- "CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI. „Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra a trimis memorii…

- Consiliul Superior al Magistraturii va organiza, prin Institutul National al Magistraturii, concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Concursul se organizeaza pentru ocuparea a sase posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Ministrul Justitiei a fost prezent, marti dupa-amiaza, asemeni procurorului general si a sefelor de la Instanta Suprema si, respectiv, Consiliul Superior al Magistraturii – la un eveniment prilejuit de primirea, de catre Klaus Iohannis, a noilor absolventi ai Institutului National de Magistratura. Cei…

- Premierul Viorica Dancila a decis numirea fostului director general al Postei Romane, Elena Petrascu in functia de secretar general la Ministerul Transporturilor. In ultimul raport al Corpului de Control al Guvernului referitor la activitatea Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, perioada supusa…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre acestea sunt de resortul Consiliului Superior al Magistraturii. "Derapajele - sigur ca exista anumite deficiente…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat marti, cu unanimitate de voturi, obiectiile de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea de modificare a Legii 317/2014 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in timp ce pentru respingerea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres. “Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- CCR analizeaza astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL in ceea ce privește modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Au fost date 205 voturi "pentru", 94 "impotriva" si 24 de abtineri. Hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului. ”Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii…

- Așadar, in sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. "Azi, dupa ora 15.00, voi vorbi in plenul Parlamentului, cu ocazia prezentarii raportului final al Comisiei de Ancheta. Am o certitudine - va fi cea mai dura…

- In cadrul ședinței plenare din 6 februarie 2018, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au examinat demersul Președintelui ad interim al Curții Constituționale, Aurel Baieșu, referitor la demararea procedurii de numire in funcție a unui judecator la Curtea Constituționala, inaintat la 1 februarie…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat concurs pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala. Asta dupa ce presedintele CC, Tudor Pantiru, numit judecator la CC din partea CSM, si-a depus cererea de demisie. Termenul de depunere a cererii este de 15 zile și va incepe sa curga din momentul…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat concurs pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala. Asta dupa ce presedintele CC, Tudor Pantaru, numit judecator la CC din partea CSM, si-a depus cererea de demisie. Astfel, din momentul publicarii anuntului de concurs in „Monitorul Oficial”,…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, sa il excluda din magistratura pe procurorul DNA Mircea Negulescu, faimosul „Portocala" de la Ploiesti, cel care l-a arestat preventiv pe cumnatul lui Victor Ponta si l-a anchetat...

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317 din 2004.Vezi…

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor Parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat, joi, de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al…

- Victor Alistar, membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din partea societatii civile, a afirmat joi ca nu crede in existenta unor magistrati care lucreaza si in cadrul serviciilor de informatii, dar s-a pronuntat pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de astfel de suspiciuni.…

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- ”Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Senatul va acorda, astazi, vot final, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres.

- Senatul a adoptat miercuri dezbaterea legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Legea a fost adoptata cu 80 pentru și 29 de voturi impotriva. Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma afirmatiile.…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declarațiile ministrului Justitiei despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmațiile acestuia au afectat independența sistemului judiciar, spun surse oficiale pentru Libertatea.ro…

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor. Comisia pentru legile Justitiei a adoptat luni un amendament la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor…

- Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual.Parlamentarii au mai decis ca nu este indreptatita in repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit…

- Senatorii si deputatii comisiei au adoptat un amendament al AMR si UNJR, preluat de PSD si ALDE, conform caruia "Hotararile Sectiilor pot fi atacate cu recurs la sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel in termen de 15 zile de la comunicare, fara parcurgerea procedurii prealabile.…