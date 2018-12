Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat, miercuri, Inaltei Curti de Casatie si Justitie infiintarea a cel putin trei completuri de cinci judecatori in materie penala si a altor trei in alte materii decat cea penala, urmand ca tragerea la sorti pentru acestea sa se faca de indata. In prezent, la Instanta suprema sunt doua compleuri de cinci judecatori in materie penala si doua in materie civila. CSM a luat in discutie modul de punere in aplicare a deciziei Curtii Constitutionale din 7 noiembrie in legatura cu tragerea la sorti a judecatorilor care fac…