Stiri pe aceeasi tema

- Consecventa principiilor si valorilor unei justitii care trebuie sa functioneze efectiv in folosul societatii, si nu este doar declarata ca atare, Sectia pentru judecatori condamna folosirea dramei de la Caracal in scop politic, asa cum s a intamplat in ultimele zile, se arata intr un comunicat transmis…

- Secția pentru judecatori din CSM sunt revoltați de atitudinea politicienilor in tragedia de la Caracal. Magistrații ii acuza de ”confiscarea in scop politic a dramei de la Caracal si indepartarea de la asumarea responsabilitaților din justiție”.”Consecventa principiilor și valorilor unei justiții…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii solicita implicarea imediata a tuturor autoritatilor responsabile in elucidarea cazului de la Caracal si face un apel la judecatori si procurori sa respecte obligatia de rezerva, sa nu se implice si mai ales sa nu dea curs unor analize…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act cu ingrijorare de evenimentele petrecute in județul Olt și iși exprima public regretul pentru modalitatea in care procedurile aplicate s-au dovedit a fi fost ineficiente. Evenimentul dramatic despre care opinia publica din Romania…

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, a declarat, luni, dupa ce Lia Savonea a anuntat ca va convoca Sectia pentru judecatori pentru a stabili responsabilitatea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la modul de formare a competelor de 3 judecatori, ca este pentru prima…

- Judecatoarea Silva Gabriela Duța de la Tribunalul Vrancea se pensioneaza. Cererea sa de eliberare din funcție, prin pensionare, a fost luata in discuție in ședința Secției pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 28 mai. Secția a hotarat „eliberarea din functie, prin pensionare,…

- Pe ordinea de zi a Sectiei pentru Judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii s a aflat astazi cererea de eliberare din functie, prin pensionare, a lui Cristian Deliorga, judecator la Curtea de Apel Constanta. Sectia pentru Judecatori a CSM a decis eliberarea din functie, prin pensionare,…

- Secția pentru judecatori a CSM a aprobat, marți, eliberarea din funcție, prin pensionare, a lui Cristian Deliorga, judecator la Curtea de Apel Constanța, recent numit in funcția de judecator la Curtea Constituționala Romana, transmite Medifax.Membrii Secției pentru judecatori a Consiliului…