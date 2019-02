CSM: S-a agreat propunerea privitoare la termenul rezonabil pentru emiterea avizului consultativ

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunta ca a fost agreata propunerea referitoare la asigurarea unui termen rezonabil pentru emiterea avizului consultativ, in urma intalnirii pe care presedintele institutiei, judecatoarea Lia Savonea, a avut-o luni cu premierul Viorica Dancila. "In baza mandatului acordat astazi de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele a participat la intalnirea organizata la sediul Guvernului, cu premierul. In urma acestor discutii, s-a agreat propunerea Consiliului Superior al Magistraturii privitoare la asigurarea unui termen rezonabil pentru emiterea…