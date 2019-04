Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a CSM a respins joi, in unanimitate, o cerere depusa de Sectia de investigare a infractiunilor din justitie SIIJ , prin care se solicita incetarea delegarii Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror la Parchetul General, informeaza Agerpres.ro. Pe 28 martie, Kovesi a fost…

- Sectia pentru procurori a CSM a respins joi, in unanimitate, o cerere depusa de Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), prin care se solicita incetarea delegarii Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror la Parchetul General.Pe 28 martie, Kovesi a fost plasata sub control…

- Procurorul General respinge recuzarea sefului sectiei speciale din PG Procurorul General al României, Augustin Lazar Foto: Agerpres. Procurorul general, Augustin Lazar, a respins cererea Laurei Codruta Kovesi de recuzare a sefului sectiei speciale din cadrul Parchetului General,…

- Sectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii, transmite…

- Fostul premier Victor Ponta a fost citat la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, din cadrul Parchetului General. Acesta va fi audiat vineri, 15 februarie. Potrivit unor surse judiciare, Ponta va fi audiat in calitate de martor, in dosarul Laurei Codruta Kovesi. Citarea a fost facuta…

- PSD a transmis, joi, ca justitia trebuie lasata sa isi faca datoria, iar citarea Laurei Codruta Kovesi, la secția speciala de anchetare a magistratilor, infiintata prin legile justitiei, nu trebuie "politizata". "Justiția trebuie lasata sa iși faca datoria! Incetați sa politizați punerea sub acuzare…

- Laura Codruța Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Procurorul-șef al DNA, Adina Florea, a avut prima reacție despre acest caz. La ieșirea de la Parchetul General, Adina Florea a facut primele declarații despre citarea Laurei Codruța Kovesi, la Sectia de investigare,…

- Sectia pentru procurori a CSM vor dezbate luni hotararea privind delegarea pentru inca 6 luni a Ancai Jurma in functia de procuror-sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).Anca Jurma a fost delegata pe 9 iulie in functia de procuror-sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie,…