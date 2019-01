Sectia pentru procurori a CSM a respins, luni, cererea depusa de Adina Florea, procuror sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, privind emiterea unui aviz in vederea solicitarii in instanta a arestarii preventive a fostului sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si a fostului procuror Mircea Negulescu, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Adina Florea a mers luni la CSM pentru a solicita aviz in vederea arestarii celor doi, insa Sectia pentru procurori a respins cererea dupa mai multe ore de dezbateri. Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie…