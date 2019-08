Stiri pe aceeasi tema

- Cererea judecatoarei Dana Girbovan de retragere a demisiei din magistratura a fost inregistrata la Consiliul Superior al Magistraturii, a confirmat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al CSM, Daniela Stancioiu. Potrivit acesteia, inca nu s-a stabilit data la care va fi luata in discutie de Sectia pentru…

- COMUNICAT DE PRESA referitor la afirmatiile Presedintelui Romaniei ce incalca in mod grav independenta si prestigiul justitiei In raport de afirmatiile Presedintelui Romaniei formulate in data de 28 august 2019, cu ocazia respingerii propunerii de numire in functia de ministru al justitiei a unui judecator,…

- Dana Girbovan, propunerea premierului pentru functia de ministru al Justitiei, a anuntat, luni, ca a inregistrat la Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii solicitarea de a se lua act de demisia ei din magistratura. „Azi, 26 august 2019, la ora 9,00, am inregistrat la Sectia…

