- Nicolae Marin a fost numit de plenul Consiliului Superior al Magistraturii in functia de procuror-sef adjunct al Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ). ''Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea in functia de procuror-sef adjunct al Sectiei…

- Plenul CSM a decis, marți, admiterea contestației procurorului Bogdan Pirlog impotriva deciziei de respingere a candidaturii sale pentru funcția de șef al Secției de anchetare a magistraților. Candidatura lui Pirlog a fost respinsa deoarece procurorul nu deține 18 ani vechime.CITEȘTE ȘI: Ce boli…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a numit marti, 4 iunie, pe procurorul Nicolae Marin in functia de procuror-sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in locul Adinei Florea.Nicolae Marin a fost numit procuror in cadrul SIIJ incepand cu data de 1…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are pe ordinea de zi luni, 3 iunie, propunerea de numire in funcția de procuror șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Actualul adjunct, procurorul Adina…

- Bogdan Pirlog, procurorul militar care a participat la protestele din 10 august și-a depus dosarul de candidatura la funcția de șef al Secției de investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ), cunoscuta drept Secția Speciala. Bogdan Pirlog, procuror militar la Parchetul Militar București…

- Bogdan Pirlog,procurorul militar care a ajusn celebru dupa ancheta in cazul protestului din 10 augsut 2018, candideaza la o funcție inalta. Acesta și-a depus dosarul pentru a devenit șef al Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), cunoscuta și ca Secția Speciala pentru anchetarea…

- Alexandra Lancranjan, procurorul care il ancheteaza pe Liviu Dragnea in dosarul Tel Drum și membru al Asociației Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor, a postat un comunicat de presa al asociației, in care Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este acuzata de furnizarea…

- Procurorul general Augustin Lazar a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa o ancheteze disciplinar pe Adina Florea, procurorul-șef adjunct al Secției pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, in legatura cu dosarul Tel Drum. „Am sesizat CSM cu constatarile facute cu ocazia solutionarii…