- Petre Apostol La sediul Federatiei Romane de Handbal, a avut loc, saptamana aceasta, tragerea la sorti a grupelor din faza semifinala a Campionatului National la nivel de juniori III (copii nascuti in 2003 si 2004, avand, totodata, drept de joc si cei nascuti in 2005 si 2006). Printre cele 24 de echipe…

- Cat costa biletele de intrare la Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal fete. Competiția va avea loc la Ploiești. Federația Romana de Handbal a pus in vanzare biletele pentru turneul final-four al Cupei Romaniei FAN Courier la handbal feminin. Competiția se va desfașura in Sala Sporturilor din Ploiești. …

- Selectionata Romaniei a ratat lamentabil calificarea la Campionatul European de fotbal Under-19 din 2018, marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, dupa ce a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 2-1 (0-0) in ultimul meci din Grupa a 4-a a turului de elita. Tricolorii antrenati…

- La cinci luni de la tragedie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara a finalizat ancheta in cazul exploziei din subteranul Minei Uricani. Potrivit inspectorilor, deflagratia fiind cauzata de aprinderea unei tigari intr-un loc nepermis in care exista o concentratie de metan, a informat…

- Participantii la trafic trebuie sa se informeze, inainte de a pleca la drum, in legatura cu situatia din zonele pe care urmeaza sa le tranziteze, sa aiba autovehiculele echipate de iarna, sa circule prudent si sa respecte eventualele restrictii impuse pe anumite sectoare de drum in urma conditiilor…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Incepand de joi de la ora 15:00, pana vineri la ora 20:00, judetele Timis, Hunedoara, Alba, Sibiu, Valcea, Brasov, Covasna, Arges (partial), Dambovita (partial), Prahova (partial), Buzau (partial), Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati si Constanta se vor afla sub avertizare Cod galben de ninsori insemnate…

- In perioada 30 martie - 1 aprilie sub egida Federatiei Romane de Volei se vor desfasura etapele semifinale din cadrul diviziei de minivolei feminin. FRV a hotarat impartirea celor 24 de echipe in 4 serii, in fiecare serie existand o echipa care organizeaza turneul. Seria a IV-a este compusa din echipele…

- Cod GALBEN de ceata si polei, in zece judete Judetele vizate de codul galben de ceata si polei sunt, pana la ora 10.00, Ialomita, Prahova, Braila, Dambovita, Buzau, Ilfov, Galati si Calarasi. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De…

- Petre Apostol Echipa de la CSM Ploiesti din Campionatul National de handbal pentru juniori II a incheiat faza preliminara cu un parcurs perfect, inregistrand 18 victorii din tot atatea meciuri disputate, adjudecandu-si prima pozitie in Seria C. Elevii antrenorului Silviu Stanescu (care este si director…

- Etapa a 12 a a Diviziei A la handbal masculin, seria A, le a adus victorii ambelor reprezentante ale judetului Constanta in competitie, CS Medgidia si HC Dobrogea Sud II. CS Medgidia a intalnit pe teren propriu CSM Botosani, ultima clasata, de care a dispus cu 31 26 15 11 . In propriul fief a evoluat…

- Niciuna dintre cele doua echipe ale LPS Vaslui nu s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Național de handbal masculin pentru juniori III. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui și-a incheiat aventura la faza zonala a Campionatului Național de handbal masculin pentru juniori III. Prima echipa…

- Mai multe trenuri de la Bucuresti Nord catre Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur au acumulat intarzieri de pana la 145 de minute, luni dimineata, iar CFR anunta ca, in conditiile in care intre Ciulnita si Constanta nu poate fi utilizata tractiunea cu locomotive electrice, au fost anulate…

- eMAG reduceri telefoane. Au mai ramas 4 zile in care puteti cumpara telefonul Samsung Galaxy S9 sau Samsung Galaxy S9+ la un pret foarte bun pe siteul emag.ro. Telefonul poate fi cumparat si la un pret cu 2.200 de lei mai mic. eMAG reduceri telefoane – Oferta este AICI. Cei care…

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La aceasta ora, traficul rutier pe DN 1, intre Ploiești și Brașov, este blocat din cauza…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat miercuri la Parchetul General, in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromitere a intereselor justitiei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting, valabila pana la ora 06.00, in mai multe judete astfel: Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Braila, Buzau, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Vaslui, Vrancea, Bacau, Galati, municipiul Bucuresti, Constanta si Tulcea.Potrivit specialistilor…

- La nivelul judetului Prahova s-au inregistrat in saptamana 26.02.2018-04.03.2018 43 cazuri de rujeola. Nu s-au inregistrat decese. Avand in vedere evolutia rujeolei la nivel national si local, se recomanda cu insistenta vaccinarea la medicul de familie atat pentru grupa de varsta…

- Azi la sediul Federației Romane de Handbal a avut loc tragerea la sorți contand pentru Semifinalele și Finalele Cupei Romaniei Fan Courier FINAL 4. 17.03.2018 Semifinala 1: SCM POLI TIMIȘOARA VS. CS MINAUR BAIA MARE 17.03.2018 Semifinala 2: CSA STEAUA BUCUREȘTI VS. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 18.03.2018…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- F. T. In seara zilei de miercuri, in jurul orei 18,30, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție, in timp ce acționau pe strada Apelor din municipiu, au observat doua femei, care aveau un comportament suspect, una dintre acestea avand asupra sa doua bagaje voluminoase, pe care le-a inmanat, in fuga,…

- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, ies la iveala. Mai exact, Constantin Ispas, fostul șef al DGA Prahova, a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- Programat initial duminica, de la ora 11, in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, meciul din cadrul HC Zalau si CSM Slatina a fost amanat cu o zi, urmand sa se dispute luni, de la ora 18. Partida va fi oficiata de Andreea Arsene (Vaslui) si Carmen Bontea (Buzau), iar observator din partea Federatiei…

- Narcisa Lecușanu a declarat ca a fost invinsa de un sistem foarte bine pus la punct. "Oamenii de handbal au crezut ca e bine așa, vor continua. Pentru mine totul se oprește aici, acum era vremea mea". Narcisa Lecușanu a ratat șansa de a deveni prima femeie președinte in fruntea Federației Romane de…

- Codrin Ștefanescu a negat faptul ca primarii PSD din județul Prahova ar fi primit azi cate un sms din partea consilierului judetean Rares Enescu. Edililor li se cerea ca maine dimineata, la ora 9.00, sa trimita fiecare cate 5 persoane pentru un protest in fata la DNA Ploiesti, anunta Digi 24.Citește…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Administratia Nationala de Metorologie a emis o informare meteo pentru judetele Arad, Arges, Bacau, Botosani, Caras-Severin, Constanta, Calarasi, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Neamt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui si Vrancea.

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara in Ploiesti, pe strada Barcanesti. Potrivit ISU prahova, au fost implicate un autoturism si un scuter, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite. Victimele se aflau pe scuter, fiind doi tineri in varsta de 17 ani. Cei doi au…

- Marian Dima Luptatorul ploiestean de kickboxing Amansio Paraschiv si-a aflat adversarul pe care il va intalni in primul meci din 2018, programat pe 23 februarie, la Galati. In cadrul galei internationale “Battle of Danubius”, Amansio il va intalni pe italianul Yuri Gentile, un tanar luptator remarcat…

- In data de 14 februarie 2018, la Rin Grand Hotel din Bucuresti, va avea loc Adunarea Generala de alegeri a Federatiei Romane de Handbal. Cu aceasta ocazie vor fi alesi cei 17 membri al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani. Printre candidati se afla si trei baimareni: Daniel Kotecz…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN. …

- Formația de Liga A Prahova CS Paulești a obținut un nou succes in compania unei echipe de eșalon superior, Flacara Moreni fiind invinsa. A fost 2-1 pentru prahoveni, golgheterul Andrei Ciobanu și Butufei facand 2-0, pana la pauza, pentru ca Moreniul sa reduca din diferența in min. 80, cand a marcat…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc la aceasta ora pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare, potrivit News.ro. Liderul de sindicat din cadrul…

- Cine este Stefan-Radu Oprea, care il inlocuiește pe Ilan Laufer, la Ministerul pentru IMM-uri. Senator de Prahova, acesta a fost prefect, și a studiat Facultatea Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti. Stefan-Radu Oprea s-a nascut la 14 iunie 1970. Intre 1989 si 1994,…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- In acest sezon competițional, LPS Vaslui doar spera ca va avea reprezentare la faza semifinala a Campionatelor Naționale de handbal masculin juniori. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui risca sa nu aiba nicio formație de handbal masculin calificata la etapa semifinala a Campionatelor Naționale de…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a reusit sa se impuna, duminica seara, la Sala Sporturilor, impotriva echipei CSM Ploiesti, scor 93-67 (45-44), in prima partida a fazei semifinale a Ligii l.Meciul a fost unul de anduranta, intre doua echipe foarte diferite. Tineretea si vitalitatea…

- 22 de județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii sunt sub cod galben de ninsori și vânt. În mai multe județe se vor se înregistra rafale de vânt de 75 de kilometri la ora. Județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea și zona de munte a județelor…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Vremea se inrautateste in jumatatea de sud a tarii Foto: Arhiva. Meteorologii atentioneaza ca vremea se înrautateste în jumatatea de sud a tarii, unde precipitatiile se extind si vântul bate tot mai tare. Meteorologul de serviciu Mirela Polifronie: Informarea meteorologica…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Vreme nefavorabila in nordul si nord-vestul tarii Din cauza vremii nefavorabile, cursurile sunt suspendate vineri în 30 de scoli din judetele Tulcea, Iasi, Galati si Prahova. Orele vor fi recuperate pe parcursul semestrului I, conform graficului stabilit de fiecare unitate de…

- Vineri, 30 de unitati scolare din patru judete – Galati, Iasi, Prahova si Tulcea – vor suspenda cursurile, din cauza zapezii, a anuntat, joi seara, Ministerul Educatiei. Astfel, in judetul Galati cursurile vor fi suspendate in trei scoli, in judetul Iasi in opt scoli, in Tulcea nu vor face cursurii…

- "Situația se monitorizeaza. Am cerut ultimele detalii in legatura cu intervenția medicala de urgența din Iași pentru preluarea unei femei cu hemoragie la care ambulanța nu a putut ajunge din cauza condițiilor meteo. (...) In urma cu cateva minute, am ințeles ca s-a ajuns la femeia respectiva", a…

- Abonați fara electricitate, masini blocate si copaci cazuti, in urma ninsorii. De asemenea, in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri national. In unele judete drumurile sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil , iar in judetul…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ninge) pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, informeaza Centrul Infotrafic. Intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s-a depus un strat subtire de zapada(ninge viscolit iar vizibilitatea este redusa).…

- CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. UPDATE ora 07:10. De la ora 3 ninge viscolit in tot județul Constanța, transmite corespondentul Libertatea.…