Echipa de baschet feminin de la CSM Ploiesti și-a continuat parcursul perfect din Campionatul Național la categoria U13, bifand inca doua victorii, in cadrul ultimului turneu din acest an. Elevele antrenoarei Loredana Munteanu au incheiat, astfel, anul neinvinse, caștigand toate cele 12 partide disputate in faza preliminara a campionatului. Sambata, CSM Ploiești a participat in cadrul grupei A1 din etapa a șasea a competiției, turneul fiind organizat de ACS Champions Bucuresti, in Sala „Henri Coanda”, din Capitala. Baschetbalistele ploieștene au castigat, mai intai, duelul cu formatia gazda, ACS…