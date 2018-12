CSM Ploieşti, în urmărirea continuării seriei de victorii consecutive la baschet feminin U13 Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com Cele mai mici junioare de la sectia de baschet a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, antrenate de Loredana Munteanu si Corina Savu, vor participa, la sfarsitul acestei saptamani, la meciurile celei de-a sasea etape a Campionatului National U13, in Grupa A1. Cu zece victorii din tot atatea meciuri disputate, fetele pregatite de Loredana Munteanu si Corina Savu se vor deplasa la Bucuresti pentru ultimul „asalt” din acest an la categoria de varsta „sub 13 ani”. Turneul din aceasta faza este organizat de A.C.S. Champions Bucuresti si va avea loc maine,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

