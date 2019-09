Stiri pe aceeasi tema

- CSM Oradea se lupta pentru calificarea in play off-ul LEN Champions League in propriul fief, in fata suporterilor bihoreni. Poloistii antrenati de Dorin Costras vor evolua vineri in compania principalei favorite AN Brescia, meci programat de la ora 18:00. „Este o grupa dificila, dar…

- Campioana si vicecampioana la polo, Steaua Bucuresti si CSM Oradea, s-au calificat in turul al doilea al Ligii Campionilor, dupa turneele de la Sabac si Barcelona, in primul tur al competitiei.Rezultatele complete inregistrate de cele doua echipe sunt: Grupa A (la Sabac): CSM Oradea…

- CSA Steaua Bucuresti si-a asigurat calificarea in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la polo pe apa, sambata, dupa ce a invins formatia turca ENKA Istanbul cu scorul de 12-7 (4-3, 2-2, 4-0, 2-2), in Grupa B, la Barcelona, in

- Vicecampioana en-titre la polo, CSM Oradea, a invins formatia elena GS Apollon Smyrnis, cu scorul de 7-6, in primul meci din grupa A, contand pentru turul I preliminar al Ligii Campionilor, anunța news.ro.

- FOTO – Arhiva CFR Cluj a indeplinit primul obiectiv din noul sezon european. Pe teren propriu, campioana Romaniei a castigat partida retur cu Astana din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, scor 3-1, si s-a calificat in turul secund, acolo unde o va intalni pe Maccabi Tel Aviv, transmite Mediafax.

- Oaspetii au deschis scorul inca din minutul 4, prin reusita lui Murtazayev, dar clujenii au restabilit egalitatea dupa sase minute, prin Omrani. In minutul 25, Postnikov a deviat mingea sutata de catre Omrani si CFR a preluat conducerea in Gruia, stabilind si scorul primei reprize, 2-1. In partea secunda…

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 2 ATP, l-a invins, marti, cu scorul de 6-3, 6-1, 6-3, pe japonezul Yuichi Sugita, locul 274 ATP, venit din calificari, in primul tur al turneului de la Wimbledon, anunța news.ro.

- Su-Wei Hsieh, locul 29 WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, pe jucatoarea italiana Camila Giorgi, locul 41 WTA, in primul tur al turneului de categorie Premier de la Eastbourne, potrivit news.ro.