- Daca Edi Iordanescu a recunoscut superioritatea Craiovei, Sergiu Buș este convins ca Astra Giurgiu merita sa obțina cel puțin un punct in meciul cu trupa lui Devis Mangia, incheiat cu victoria oltenilor, scor 1-0, in cadrul primei etape din play-off. Atacantul in varsta de 25 de ani a criticat gazonul…

- Reacții dupa FCSB – Viitorul 2-1. Antrenorul gazdelor, Nicolae Dica, considera meritata victoria, chiar daca a recunoscut ca a trait cu pulsul marit finalul partidei. Nicolae Dica, antrenor FCSB: ”Am avut emoții foarte mari in final. Am condus tot meciul, am avut cazii sa facem 3-0, dar am luat gol…

- Handbalistele Coronei s-au intors sambata, de la Slobozia, cu trei puncte extrem de importante in economia clasamentului, castigate in fata localnicelor de la AHCM. Echipa antrenata de Dragos Dobrescu a castigat la limita, 28-27 un meci extrem de echilibrat in care si la pauza brasovencele aveau un…

- Elevii lui Bogdan Bondor au depașit, in chiar prima runda, pe Phoenix LPS Galați, scor 55-53, e adevarat, profitand și de absența din lotul galațenilor a internaționalului Maciuca, prezent in lotul prim-divizionarei de pe Dunare. In celelalte doua jocuri, aradenii au cedat cu CSM Miercurea Ciuc…

- Fostul presedinte LPF a lansat un atac dur inaintea alegerilor pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, acolo unde favoriti sunt actualul conducator Razvan Burleanu si Ionut Lupescu. Dumitru Dragomir e convins ca Burleanu e in functie cu sprijinul oamenilor politici, dar sustine ca protectorii…

- CFR Cluj a caștigat cu greu meciul cu CSM Poli Iași, 2-1, cu un gol marcat in minutul 90+3. Dupa meci, Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, a facut scandal și l-a acuzat pe arbitrul Iulian Calin ca l-a eliminat intenționat pe Dan Petrescu, care nu va sta pe banca la meciul cu FCSB. "Exista cu…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a fost trimis de arbitrul Iulian Calin in tribuna in finalul meciului cu Poli Iași, 2-1. "Bursucul" a acuzat in termeni duri arbitrjaul la finalul partidei. "Arbitrajul a fost norocos. Daca nu marcam la ultima faza, era viciere clara de rezultat. Am avut penalty…

- George Țucudean, 26 de ani, atacantul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre victoria echipei sale in meciul din play-off cu Poli Iași, 2-1. In ciuda faptului ca CFR a fost dezavantajata in meciul de azi, fotbalistul se opune vehement aducerii arbitrilor straini. "Speram sa terminam in aceeași maniera…

- Flavius Stoican, tehnicianul celor de la Poli Iași, a comentat infrangerea cu CFR Cluj, 1-2, incercand sa gaseasca explicații pentru prima repriza sub așteptari facuta de moldoveni. "Nu e placut cand primești un gol in ultimul minut. CFR a meritat victoria, a fost echipa care a dominat, care a presat.…

- Ambasadorul Romaniei la Haga a avut o intalnire cu delegatia Asociatiei Municipiilor din Romania condusa de Robert Sorin Negoita, presedinte al asociatiei si primar al sectorului 3 al municipiului Bucuresti, in contextul vizitei acesteia in Olanda, in 8 si 9 martie, la invitatia Asociatiei Municipalitatilor…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi meciul din etapa a 22 a a Ligii Nationale, intalnind in deplasare CSM Fagaras. Partida va incepe la ora 17.30 si va fi transmisa in direct de Digi Sport si Telekom Sport. In clasament, HC Dobrogea Sud se afla pe locul sase, cu 40 de…

- CUPA ROMANIEI. CS UNIVERSITATEA CRAIOVA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO Partida CS Universitatea Craiova - Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost reprogramata pentru 6 martie, ora 17,00, dupa ce Federatia Romana de Fotbal o amanase din cauza avertizarilor meteorologice prognozate…

- Expozitia "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari" va fi prezentata intre 9 si 18 martie, la Palatul Roznovanu din Iasi, informeaza un comunicat al Muzeului National Cotroceni, transmis luni AGERPRES. Proiectul ce reuneste fotografii…

- Un grup de romani din diaspora a demarat o actiune inedita, "pentru a atrage atentia asupra derapajelor anti-europene ale guvernului de la Bucuresti". Actiunea civica Aducem Steagul Inapoi a demarat o stefeta pentru a transmite Guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate…

- Ce prima au luat fotbaliștii de la Hermannstadt pentru eliminarea FCSB și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. Potrivit gsp.ro, președintele sibienilor le-a transmis jucatorilor sai la micul dejun ca au o prima de 3.000 de lei, cea mai mare din acest sezon pentru echipa de liga secunda FC Hermannstadt.…

- Constantin Budescu a vorbit despre meciul cu AFC Hermannstadt, 0-3, din sferturile Cupei Romaniei, și a spus ca echipa roș-albastra trece printr-o perioada dificila. "A fost rușinos. Nu am putut face mai mult. Adversarii au jucat mai bine și trebuie felicitați. Meritau victoria. Ei s-au acomodat mai…

- CUPA ROMANIEI. HERMANNSTADT-FCSB ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a confirmat…

- In varsta de 30 de ani, Nikolic (1,91 metri) evolueaza pe pozitia 1 (postul de fundas). El a mai evoluat in cariera sa in Romania, jucand timp de trei sezoane la Energia Targu Jiu, pentru care a disputat 103 partide, avand medii de 11,1 puncte marcate, 4,7 pase decisive, 4 recuperari si 1.2 interceptii…

- In ianuarie 2018, au beneficiat de acest ajutor social 219.719 de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj - 13.890 persoane, Buzau - 10.918 persoane, Bacau - 10.788 si Galati - 10.027. La finele lunii ianuarie 2018, erau suspendati de la plata 15.506 beneficiari,…

- Gica Hagi e alaturi de Viitorul in primele sase echipe din Liga 1, acolo unde se va lupta pentru castigarea titlului, in timp ce ros - albii au ratat calificarea si se vor duela in play-out pentru a evita retrogradarea. Desi, e un simbol al actualei FCSB, "Regele" regreta starea in care au ajuns…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea a primit in sprijin 2 senilate de la ISU GALATI si ISU MURES, o autofreza de zapada si o autospeciala de transport personal si Victime Multiple de la ISU Iasi. Reamintim ca judetul Tulcea se afla sub cod portocaliu de ger sever, ninsoare…

- Liga I Etapa a 26-a (ultima din campionatul regular): vineri, 23 februarie – ora 20.45: „U” Craiova – Poli Timișoara; sambata, 24 februarie – 19.45: Astra Giurgiu – Dinamo București, FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș, Poli Iași – FC ...

- Și formația feminina a BC SCM Timisoara a reusit, dupa cea masculina, calificarea in semifinala cupei. In turneul Final 8, desfasurat la Sfantu Gheorghe, jucatoarele banatence au trecut de Olimpia Brasov. Scorul final a fost 71 – 62. Evolutia scorului a fost favorabila Timisoarei,…

- La finele saptamanii trecute a revenit in actualitate futsalul intern. Cupa Romaniei a deschis balul. Primii au intrat in focuri sambata juniorii Under 19 de la United care au intalnit in sala Polivalenta Dunarea pe Internazionale Traian Vaslui, in mansa tur din faza a treia. Partida a fost foarte echilibrata,…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- Timp de trei zile, la Craiova a avut loc cel de-al doilea turneu al fazei de clasificare a Campionatului National de baschet juniori Under 16 cu participarea echipelor: Phoenix LPS Galati, Steaua Magic 2008 Bucuresti, CSS Sighetul Marmatiei, U BT 1 Cluj Napoca, Dinamo CSS 6 Bucuresti si CSS 1 Craiova.…

- La doar patru zile de la victoria cu Politehnica Iasi, echipa de handbal seniori a Universitații Suceava va evolua din nou in Liga Naționala, de aceasta data in fața propriilor suporteri, in compania campioanei en-titre a Romaniei, Dinamo. Partida din etapa cu numarul 19 este programata joi, 15 ...

- Universitatea Cluj si-a trecut in palmares a patra sa Cupa a Romaniei si a treia consecutiva, dupa cele din 1995, 2016 si 2017. Cele doua echipe s-au infrunta si in finala editiei 2015-2016, cand clujenii s-au impus cu 82-75.Meciul de marti a fost foarte echilibrat, cu un final dramatic.…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, precum Braila, Galati, Timisoara, Sibiu, Cluj, Pitesti, Constanta sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, precum Galati, Focsani, Timisoara, Sibiu, Cluj, Pitesti, Constanta sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare…

- Primul amical al Petrolului din cel de-al doilea stagiu de pregatire, care a inceput de marti, la Buftea, s-a incheiat cu un succes, scor 3-2, in fata unei alte echipe de esalon 3, Unirea Slobozia. A fost un joc in care prima repriza se poate spune ca a apartinut galben-albastrilor, dupa care, partea…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Fostul mare tenismen Ilie Nastase a declarat la Antena 3 ca acesta a fost meciul carierei lui Halep: "Dramatic.…

- Protest antiguvernamental la Bucuresti Mai multe persoane s-au adunat în zona fântânii de la Piata Universitatii din Bucuresti pentru a participa la protestul intitulat pe retelele de socializare "România spune 'nu' coruptiei, toti pentru justitie". În…

- Mii de oameni din toata țara sunt așteptați la un protest de amploare fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, în aceasta seara, în București, urmând sa se adune în Piața Universitații, apoi sa plece în marș catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. Pororoca va rula in 19 orașe din Romania, pe 26 de ecrane, astfel: BUCUREȘTI: Cinema City Romania…

- Județele fruntașe la capitolul beneficiari de ajutor social sunt județele Dolj, Buzau și Bacau. In Dolj, 13.373 persoane figurau la ANPIS ca beneficiari de ajutor social, 11.059 persoane in Buzau, 11.029 in Bacau, 10.196 in Galați si 9.967 de persoane in Teleorman. Suma totala platita in noiembrie…

- Meciurile din cadrul sferturilor se stabilesc prin tragere la sorti, iar echipele participante sunt repartizate intr-o singura urna. Cele opt formatii calificate in aceasta faza a competitiei sunt FCSB, Astra Giurgiu, CS Universitatea Craiova, Dinamo Bucuresti, Gaz Metan Medias, CSM Poli Iasi, FC…

- Endava, companie de servicii IT cu 4.000 de angajati, din care peste jumatate in tara, a anuntat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezenta puternica in America Latina. In Romania, in cursul anului trecut, Endava a inregistrat o crestere de 28%, ajungand la peste…

- Se astimeaza ca Zeno va lipsi circa patru luni. Jucator esențial in angrenajul tactic gandit de antrenorul Cristian Achim, Martin Zeno abia revenise dupa o accidentare la genunchi suferita in partida cu Balkan Botevgrad din 20 septembrie 2017. „Zeno a disparut, din pacate, din echipa…

- Majoritatea medicilor de familie au deja contracte cu Casele de Asigurari Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Majoritatea medicilor de familie din tara au semnat actele aditionale la contractul-cadru, însa în continuare exista colegi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- „Lucrurile incep sa functioneze, dar nu la nivelul la care consider eu ca putem sa ajungem. Suntem mai bine decat la inceputul campionatului, dar nu am atins inca nivelul la care consider eu ca putem juca. Aici revin la absenta, timp de trei luni, a lui Zeno. Nu ne-a fost usor sa jucam atat…

- Liga Naționala de baschet, etapa a 10-a. U-BT Cluj-Napoca și Steaua joaca acasa. In acest an se mai disputa și doua meciuri din runda a 11-a. Etapa a 1o-a 20 decembrie 19.00 CSU Sibiu – Poli Iași 19.00 BC Mureș – Dinamo 21 decembrie 19.30 BC Timișoara – SCM Craiova 22 decembrie 17.15 U-BT Cluj – Phoenix…

- BC Timisoara a castigat, sambata, cu scorul de 83-73, partida disputata impotriva echipei din Galati si transmisa in direct pe www.prosport.ro. Astfel, dupa etapa a 9-a a Ligii Nationale de Baschet Masculin, Timisoara ramane pe podium, in timp ce Galatiul pierde contactul cu primele trei pozitii.…

- Antrenorul Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri ca echipa sa are moralul foarte bun dupa victoria din meciul cu Poli Iasi si spera sa castige partida cu FC Voluntari, care se va disputa luni, in cadrul celei de-a 22 etape a Ligii I de fotbal. "Venim dupa un joc castigat,…