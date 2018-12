Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a caștigat in minimum de seturi confruntarea cu Știința Bacau, scor 3-0 (25-22, 25-22, 25-18), meci contand pentru etapa a 6-a a Diviziei A1. Vicecampioana Romaniei este liderul primului eșalon, cu maximum de puncte și fara set pierdut, singura formație de pe scena fruntașa ce a reușit…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut cea de-a doua victorie in actuala ediție de campionat a primei ligi feminine de volei. Dupa 68 de minute de joc, CSM Lugoj s-a impus cu 3-0 (25-15, 25-16, 25-15) in partida cu CSU Belor Galați. Pentru CSM Lugoj au evoluat: Diana Balintoni (4…

- In a doua runda a Diviziei A1, Volei Alba Blaj a caștigat in deplasare, cu UVT Agroland Timișoara, scor 3-0 (28-26, 25-20, 25-20), echipa din „Mica Roma” avand punctaj maxim. Cele doua formații se cunosc indeaproape, dupa partidele amicale disputate in intersezon, atat in Banat, cat și la Blaj. In etapa…

- Volei Alba Blaj a trecut dupa o dubla victorie de VK UP Olomouc (3-2 și 3-0), calificandu-se in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, insa prestația echipei din “Mica Roma” inca nu este la nivelul așteptat, lucru remarcat și de antrenorul Darko Zakoc, la finele disputei retur, din Sala “Transilvania”…

- Volei Alba Blaj a invins, sambata seara, DevelopRes Rzeszow, in cea de-a doua zi a turneului internațional din Polonia, scor 3-1 (25-22, 21-25, 25-19, 25-21). Vicecampioana Europei a facut un joc bun și sigur in fața echipei gazda, obținand o victorie meritata, intr-un meci in care a ieșit in evidența…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au continuat seria meciurilor de pregatire a noului sezon competițional pe prima scena a voleiului feminin romanesc. In acest weekend, CSM Lugoj a participat la Cupa Blajului, turneu cu trei formații la start, dupa ce Știința Bacau a renunțat sa mai participe,…

- Dupa ce a caștigat, pentru al doilea an la rand, Cupa Timișoara, Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, organizeaza in weekend a patra ediție a “Cupei Blajului”. Formația din „Mica Roma” a caștigat, lejer, scor 4-0, cu CSM Lugoj, partida ce deschide ediția a 4-a a Cupei Blajului. Volei Alba Blaj a…

- „Am intalnit un adversar care din punctul meu de vedere este unul dintre cei ma buni din aceasta serie. Unirea Alba Iulia are in componența jucatori de calitate foarte buna, jucatori care au evoluat in Divizia A și B. Știam cateva lucruri despre aceasta echipa pentru ca am urmarit-o in prima…