- Echipele de volei feminin Volei Alba Blaj, CSM Bucuresti si CSM Targoviste au obtinut calificarea la Turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa disputarea partidelor din sferturile de finala, in mansa unica. A patra echipa va fi decisa intre CSM Lugoj si Stiinta Bacau, meciul fiind amanat.Volei…

- CSM Volei Alba Blaj si CSM Targoviste s-au calificat la turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei feminin, miercuri, in urma victoriilor obtinute in deplasare, in sferturile de finala. Vicecampioana CSM Volei Alba Blaj, finalista a editiei trecute a Cupei Romaniei, a dispus de CSU…

- Cu „sacii in caruta” dupa esecul Stelei, care i-a asigurat accesul in grupa rosie, SCM Timisoara nu a facut un meci stralucit pe terenul codasei Dinamo, singura formatie din grupa A fara succes. „Leii” au castigat la limita, dupa un final cu suspans dupa ce au revenit pe tabela, scor 87-85. Primul sfert…

- Rezultatele etapei a 6-a din Divizia A1 la volei feminin (runda programata de FR Volei pentru data de 24 noiembrie 2018): Sambata 24 noiembrie 2018 Universitatea NTT Data Cluj – CSM Bucuresti 0:3 (21:25, 18:25, 13:25) CSU Belor Galati -Dinamo Bucuresti 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 15:25) CSM Volei Alba…

- Victorie in deplasare pentru voleibalistele de la CSM Lugoj. Formația pregatita de Ugljesa Segrt s-a impus in primul derby al Banatului din sezonul 2018-2019 al Diviziei A1. Lugojencele au caștigat, la tie-breac, partida cu UVT Agroland Timișoara (prima victorie intr-un joc oficial cu formația…

- Volei Alba Blaj a caștigat in minimum de seturi confruntarea cu Știința Bacau, scor 3-0 (25-22, 25-22, 25-18), meci contand pentru etapa a 6-a a Diviziei A1. Vicecampioana Romaniei este liderul primului eșalon, cu maximum de puncte și fara set pierdut, singura formație de pe scena fruntașa ce a reușit…

- Rapid a caștigat azi meciul din deplasare cu Unirea Slobozia, principala contracandidata la promovarea in Liga a 2-a, scor 1-0. Formația lui Daniel Pancu a fost susținuta de o galerie superba. Unicul gol a fost marcat in minutul 69 de brazilianul Robinho. Angajat in adancime, brazilianul l-a executat…

- Cele doua echipe de volei ale CSM Lugoj și-au trecut in palmares, in acest weekend, o victorie și o infrangere. Formația care activeaza in prima divizie a voleiului geminin romanesc a jucat in deplasare, cu CSU NTT Data Cluj. Deși au mizat pe o victorie, voleibalistele din Lugoj au parasit…