Stiri pe aceeasi tema

- UVT Agroland gazduiește turneul amical internațional Cupa Timișoara, in perioada 28-30 septembrie, la sala „Constantin Jude”. Sunt inscrise Volei Alba Blaj - vicecampioana Europei, Linamar Bekescsaba - campioana Ungariei și CSM Lugoj - proaspat medaliata cu argint la Cupa Balcanica 2018. The post Spectacol…

- Echipa feminina de volei UVT Agroland Timisoara va organiza turneul amical international Cupa Timisoara 2018, in perioada 28-30 septembrie, la sala Constantin Jude (fosta Olimpia) din Timisoara. In capitala Banatului vor veni vicecampioana Europei, CSM Volei Alba Blaj, campioana Ungariei,…

- In data de 15 septembrie 2018, un echipaj de jandarmi ieșeni, va participa, alaturi de ceilalți voluntari, la campania de ecologizare Let’s Do It, Romania! Daca in mod normal, jandarmii desfașoara misiuni pe linia asigurarii ordinii publice, insa maine, vor desfașura o alta activitate, aceea de a aduna…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu avertizeaza ca, dupa sanctionarea Poloniei si Ungariei cu „solutia nucleara”, adica prin activarea Articolului 7 din Tratatul UE, Parlamentul European sau Consiliul European ar putea sa se uite mai atent si la situatia din Romania si sa ia aceeasi decizie.…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj (USAMV) gazduieste, in perioada 6-8 septembrie, Congresul Societatii Europene de Patologie Veterinara si a Colegiului European de Patologie Veterinara (ESVP/ECVP), care reprezinta intalnirea anuala a celor mai importante foruri, impreuna…

- CSM Volei Alba Blaj, finalista Ligii Campionilor in ultimul sezon, a anuntat ca a reusit sa o pastreze in lot pe Nenka Onyejekwe (29 ani). Cea mai valoroasa jucatoare din Romania a avut oferta de a se transfera la una din cele mai tari echipe din Europa, Fenerbahce Istanbul, dar...

- In noul sezon, Divizia A1 de volei feminin va avea din nou doar zece formatii la start, deoarece Oradea si Targu Mures nu au bani pentru a onora competitia. Chiar si asa, campionatul de unde vine vicecampioana Europei, Volei Alba Blaj, se

- Mii de oameni sunt asteptati in perioada 21 –22 iulie la Targul de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare si mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania. Targul este organizat de sute de ani in cea mai apropiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie (20 iulie) si pastreaza caracteristicile traditionale…