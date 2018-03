CSM Lugoj a început play-off-ul cu două înfrângeri Voleibalistele de la CSM Lugoj au inceput play-off-ul Diviziei A1 cu un meci… din etapa a șasea. Formația lugojeana a acceptat sa dispute ambele meciuri cu CSM București, liderul campionatului, in Capitala, astfel ca vineri s-a desfașurat partida din etapa a șasea, care trebuia sa aiba loc la Lugoj, iar sambata s-a disputat meciul contand pentru prima etapa. In primul joc a fost: CSM Lugoj – CSM București 0-3 (13-25, 16-25, 16-25), iar in cel de-al doilea, CSM București – CSM Lugoj (25-12, 21-25, 25-15, 25-13). In celelalte doua partide din prima etapa… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

- Voleibalistele senioare ale Focșaniului vor incepe, maine, in Sala LPS, play-off-ul Diviziei A2, seria Est. Formația pregatita de profesorul Marian Radulescu, care a incheiat sezonul regulat pe locul al patrulea, va intalni de la ora 12,30, CSM București, care s-a clasat a cincea…

- Clubul Face din Capitala a gazduit ieri seara cea de-a șasea editie a OK! Golden Night Party, devenit marca a revistei de celebrtitați. O seara cu adevarat de aur, plina de glamour-ul hollywoodian specific acestei perioade din an, cand se decerneaza cele mai importante premii din industria americana…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura. Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de faptul ca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- Rugby: CSM București a transferat un sud-african. Johannes van Heerden, un colos pentru pachetul de inaintare. ”Tigrii” au ambiții mari in acest sezon, iar pentru asta au adus la echipa un jucator cu nume ”greu”. Formația din Capitala l-a transferat pe sud-africanul Johannes van Heerden. In varsta…

- Echipa de rugby CSM Bucuresti l-a transferat pe sud-africanul Johannes van Heerden (CSM Stiinta Baia Mare), component al nationalei Romaniei, scrie site-ul ''tigrilor''. ''Tigrii au ambitii mari in acest sezon, iar pentru asta au adus la echipa un jucator cu nume 'greu'.…

- Sezonul regulat al Diviziei A2 (seria de vest), editia 2017-2018, la volei masculin, se incheie cu o infrangere neasteptata pentru formatia CSM Campia Turzii, dupa ce aceasta a pierdut cu scorul de 2-3 la Brasov, cu formatia locala CSU. Read More...

- Voleibalistele de la CSM Lugoj raman și dupa penultima etapa a sezonului regulat pe locul 6 in clasamentul Diviziei A1, cu doua puncte mai mult decat Dinamo, ocupanta locului 7. Ambele formații au incheiat runda a 17-a cu o infrangere. CSM Lugoj a cedat cu 2-3 (26-24, 25-17, 15-25, 22-25,…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, in București, pe str. Luterana, intre str. Stirbei Voda si str. General Berthelot, din cauza unei avarii la reteaua de apa, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- * CSM Bucuresti – Poli Iasi 45-27 (20-17) in LN de handbal masculin. Politehnica Iasi a pierdut aseara, in Capitala, disputa cu echipa bucuresteana CSM din etapa a XIX-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Formatia pregatita de Florin Spiridon a tinut piept valorosului adversar mult timp din prima…

- Sindicaliștii vor soluții și amenința cu greva daca problemele nu vor fi rezolvate. Nemulțumiți ca le-au intarziat salariile pentru a doua luna, sindicaliștii din invațamant au mers dimineața la Ministerul Educației sa ceara explicații. Lucrul acesta e posibil sa se intample și luna…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Un politist local din Bucuresti care s-a rasturnat cu masina si a avariat alte trei autoturisme este cercetat de politisti care au stabilit ca avea o alcoolemie de 1,14 alcool pur in aerul expirat. Reprezentatii Primariei Sector 3 au anuntat ca agentul a fost suspendat din functie pe durata cercetarilor.…

- Etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin a programat la sfarsitul acestei saptamani doua partide extrem de importante in economia sezonului regulat, Poli Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 si Dinamo – HCDS Constanta 29-29. CSM Bucuresti a reusit sa schimbe a doua etapa la rand liderul…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, Sibiu, Cluj, Pitesti sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut o victorie de trei puncte in cea de-a XV-a etapa a Diviziei A1 și au revenit pe locul 6 in clasament, profitand și de eșecul neașteptat inregistrat de Dinamo, la Cluj. CSM Lugoj s-a impus, cu destule emoții, in partida cu Penicilina Iași, disputata…

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Alerta meteo pentru orele urmatoare. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri. Ninge duminica in Muntenia, vestul Dobrogei si in Bucuresti, anunta ANM. „Maine (sambata -n.r.) o sa…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta joaca, sambata, 10 februarie, de la ora 12, in Sala Sporturilor, impotriva celor de la HC Dinamo Bucuresti, intr-o partida contand pentru etapa a XX-a a Diviziei A, Seria A. Intrarea la meci este gratuita.In partida tur, disputata in Capitala, constantencele…

- Atletul gorjean, Adrian Garcea, elev al antrenorului Ion Bura a reușit sa doboare un record național la Campionatul de Juniori de la București, acesta inregistrand astfel cea mai buna performanța europeana obținuta de un junior roman. Adrian Garcea, legitimat la CS Pandurii a participat sambata și duminica…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agentia de marketing Perceptum. Conditia este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritatile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a realizat astazi o victorie pretioasa in deplasare, 27 25 13 13 cu Stiinta Bacau, in etapa a 19 a a Diviziei A. Formatia de pe litoral se afla in continuare pe locul doi in clasament, acumuland 45 de puncte dupa succesul de la Bacau. In 18 partide de…

- Volei Alba Blaj, castigatoarea ultimelor trei titluri interne, este sub presiune inaintea derby-ului rundei a 14-a a Diviziei A1, joc extern cu CSM Tirgoviste, vineri, ora 18.00 (direct pe Digi Sport 3). Formatia din „Mica Roma” a pierdut de o maniera categorica in Sala „Timotei Cipariu” confruntarea…

- Volei Alba Blaj a fost invinsa astazi, fara drept de apel, in Sala „Timotei Cipariu” de CSM București, de principala contracandidata la titlu, scor 3-0 (25-22, 25-22, 25-19), suferind astfel primul eșec din anul 2018. Derby-ul intaielor doua clasate, un meci cu o miza enorma, a adus triplei campioane…

- Istoricul Neagu Djuvara a fost inhumat, duminica, la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare”, fiind prezidata de episcopul greco-catolic de Bucuresti. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-au numarat…

- Volei Alba Blaj a fost invinsa in Sala „Timotei Cipariu” de CSM București, contracandidata la titlu, scor 3-0 (25-22, 25-22, 25-19), suferind primul eșec din anul 2018. Derby-ul intaielor doua clasate, un meci cu o miza enorma, a adus triplei campioane gustul unei infrangeri interne, dupa aproape de…

- A incercat sa salveze un copil din mainile celei care il agresa, dar a fost muscat zdravan de picior. E cazul unui politist care a fost chemat, prin serviciul 112, sa intervina intr-un caz, inregistrat pe raza Sectorului 2, de maltratare a unui minor. Informații noi continua sa curga, legat de incidentul…

- Imagine horror din Anglia. James McCarthy s-a ales cu o dubla fractura de tibie și peroneu. Etapa a 24-a din Premier League a oferit azi un incident teribil. James McCarthy, de la Everton, a fost lovit involuntar, din spate, de Salomon Rondon, de la West Bromwich. Imagine horror din Anglia. Agresorul…

- Corespondentul Euronews Hans Von der Brelie se afla printre protestatarii de la București incercand sa explice occidentalilor motivele din spatele manifestațiilor de strada. Jurnalistul vorbește despre lupta anticorupție dar și despre faptul ca politicienii de la guvernare incearca sa schimbe sistemul…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au disputat, luni seara, primul joc oficial din 2018. Formația pregatita de Valerijan Luka a pierdut, in trei seturi, partida disputata, in deplasare, cu Știința Bacau. A fost un joc fara emoții pentru formația gazda, care s-a impus cu 3-0 (25-10, 25-14,…

- Campioana CSM București a caștigat la Zalau cu 30-24, dar echipa lui Gheorghe Tadici a jucat foarte bine. Fara Gullden, accidentata, CSM a trait din brațul drept al Cristinei Neagu și din paradele portarilor. Etapa a 11-a a Ligii Naționale feminine, prima din 2018, a consemnat miercuri seara cateva…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Adepții mișcarii #Rezist se organizeaza pe Facebook in vederea unui miting de amploare programat pe 20 ianuarie, in București. Protestatarii din Cluj, Timișoara și alte orașe doresc sa participe la acțiunea din Capitala.„Sambata, 20 ianuarie, incurajam lumea din intreaga țara sa se alature…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- Formatia britanica heavy metal Judas Priest va reveni la Bucuresti cu un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo, potrivit unui anunt facut de Metalhead Meeting Festival.Trupa isi va prezenta la Bucuresti albumul „Firepower”, pe care il va lansa anul viitor, scrie news.ro. Organizatorii…

- Continuand seria proiectelor si programelor de promovare si dezvoltare a baschetului juvenil, Federatia Romana de Baschet organizeaza pentru al patrulea an consecutiv „Balkanic Next Star Cup”, o competitie internationala initiata de Romania si dedicata sportivilor „Under 15”. Astfel, in perioada 19-21…

- Echipa oradeana a jucat in ultima etapa a turului in deplasare, cu CSU Politehnica Cluj-Napoca. Cele doua formatii si-au impartit victoriile. Crisul a castigat primul meci cu scorul de 6-4, dar clujenii si l-au adjudecat pe cel de-al doilea cu scorul de 10-7. La randul sau, CSM Digi…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj, echipa ce reprezinta municipiul de pe malurile Timișului la cel mai inalt nivel, vor disputa sambata, 16 decembrie, de la ora 18,30, ultimul joc din 2017. Formația lugojeana va intalni, intr-o partida din etapa a zecea a campionatului Diviziei A1, pe tripla…

- Alina Ciucu avea 25 de ani. Tanara a fost crescuta in comuna Ostroveni din judetul Dolj, de o matusa, ea provenind dintr-o familie cu posibilitati materiale reduse. A facut scoala generala in localitate si liceul la Craiova, plecand in Bucuresti pentru facultate. Aici, ea locuia cu prietenul ei.…

- Anul 2018 va aduce chirii mai echilibrate pentru birourile noi din polii de business ai Capitalei, acolo unde se concentreaza cele mai multe cladiri noi de birouri, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis miercuri AGERPRES. Daca in urma cu cinci ani, chiriile…

- Nicoleta Dumitrescu Duminica seara, ca si in alte duminici din ultima vreme, in Capitala, dar si in numeroase orase din tara, romanii au iesit in strada pentru a protesta, actiunile lor fiind indreptate in mod special impotriva mult contestatelor modificari ce se doresc a fi facute de catre partidele…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism, traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti este oprit la ...

- Sambata, echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava urma sa joace ultimul meci din acest an, primul din returul Diviziei A2 seria est, dar partida a fost amanata la cererea oaspeților. Adversarii sucevenilor, echipa CTF Mihai I din București, a solicitat amanarea partidei ce ...

- REGELE MIHAI A MURIT. Social-democratii s-au reunit, marti, la sediul central, pentru a discuta despre mitingul pe care intentioneaza sa îl organizeze în Bucuresti, potrivit unor surse din PSD, în contextul în care Casa Regala a României a anuntat ca Regele Mihai…

- Alina Rugina, din Bucuresti, a castigat, luni seara, titlul de Miss Romania 2017, concurs organizat in cadrul festivalului Bucharest Fashion Week, informeaza AGERPRES . In varsta de 18 de ani, Alina Rugina a fost desemnata Miss Ambasad’Or la editia 2015 a concursului Miss Romania. “Nu pot sa descriu…

- Voleibalistele Penicilinei Iași susțin maine partida din ultima etapa a turului Diviziei A1. Jucatoarele pregatite de Rareș Puni intalnesc pe teren propriu actualul lider al clasamentului, CSM București, in sala Penicilina, cu incepere de la ora 15. Campionatul continua, insa, la acest sfarșit de an…