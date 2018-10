Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat oficial, marti, 23 octombrie, incetarea de drept a suspendarii procurorilor Liviu Mihail Tudose si Aurelian Constantin Mihaila, de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti. Cei doi au fost achitati pe 14 iunie 2018, in dosarul…

- Incepand cu data de 17 octombrie 2018, DNA Baia Mare are un nou sef. Este vorba despre procurorul Ioan Pop, care a fost numit in functie in urma unei hotarari a Sectiei pentru procurori a CSM. “Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea in functia de procuror sef…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat pozitiv, marti, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de numire a Giorgianei Hosu ca procuror sef adjunct al DIICOT, au precizat pentru AGERPRES surse din CSM. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Andreea…

- ”€In sedinta din data de 8 octombrie 2018, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a avizat negativ propunerea ministrului justiției de numire in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Adina Florea, procuror la Parchetul de pe langa…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat eliberarea din functia de procuror sef Sectie judiciara la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, prin demisie, a Laurei Subtirelu. De asemenea, CSM a decis continuarea activitatii magistratului intr o functie de executie…

- Mirela Stancu a fost propusa de Ministerul Justitiei pentru a ocupa, din partea Romaniei, functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, informeaza MJ. Ministerul Justitiei a inaintat totodata doua propuneri de rezerva, respectiv Irina Zlatescu si Mircea Criste. Pe 10 august, MJ a demarat selectia…

- Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, urmeaza sa sustina pe 27 septembrie interviul in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit unui comunicat al CSM transmis vineri AGERPRES , Sectia pentru…