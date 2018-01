Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului si-a anuntat participarea la sedinta de vineri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform programului, in sedinta se va prezenta raportul de activitate al CSM pe anul trecut si se va alege noua conducere a institutiei. Judecatoarea Simona Marcu candideaza pentru functia de…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va discuta raportul de activitate al Consiliului si se va alege noua conducere. Consiliul Superior al Magistraturii va alege din randul membrilor judecatori si procurori, presedintele si vicepresedintele…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

- Seful statului si-a anuntat participarea la sedinta de vineri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform programului, in sedinta se va prezenta raportul de activitate al CSM pe anul trecut si se va alege noua conducere a institutiei.

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va discuta raportul de activitate al Consiliului si se va alege noua conducere. La sedinta de vineri, Consiliul Superior al Magistraturii va alege, din randul membrilor ...

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va alege o noua conducere. Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017 și alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii se afla pe agenda ședinței…

- Moneda nationala a inceput cu dreptul 2018. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o apreciere semnificativa pe linie a leului in fata principalelor valute. Astfel, euro a scazut in prima sedinta din noul an cu 0,40%, pana la un curs de 4,6412 lei/uniatate. Dolarul s-a depreciat cu…

- Anul 2017 a fost primul pentru noii membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii, fapt ce nu i-a impiedicat pe acestia ca la un moment dat sa se imparta in doua "tabere" cand s-a discutat raportul final privind auditul extern al managementului IJ, dar si la avizarea actelor normative din…

- CE indeamna Romania sa ceara expertiza Comisiei Venetia privind legile justitiei Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, i-a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care il indeamna sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia (Comisia europeana pentru democratie prin…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Senatul va acorda vot final, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a carui dezbatere a inceput in sedinta plenului de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma afirmatiile.…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma…

- Senatul a adoptat, marti, modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de raspunderea magistratilor. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi (80), pentru…

- Bucuresti, 19 dec /Agerpres/ - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul "Belina" si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta…

- Senatorii si deputatii comisiei au adoptat un amendament al AMR si UNJR, preluat de PSD si ALDE, conform caruia "Hotararile Sectiilor pot fi atacate cu recurs la sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel in termen de 15 zile de la comunicare, fara parcurgerea procedurii prealabile.…

- Magistratii de la mai multe instante si parchete din tara urmeaza sa isi manifeste, luni, dezacordul fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale iesind imbracati in robe in fata institutiilor. Surse judiciare au precizat,…

- Ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I, a inceput. La lucrari participa, alaturi de parlamentari, președintele Klaus Iohannis, Custodele Coroanei Române, principesa Margareta, patriarhul Daniel, premierul Mihai Tudose, membri…

- Dupa ce au au dat-o, saptamana trecuta, din reculegere in injuraturi, politicienii ar putea repeta, astazi, performanta. Sedinta solemna organizata de Parlament in memoria Regelui Mihai ii va reuni pe ”penalii” Dragnea si Tariceanu cu dusmanul lor declarat, Klaus Iohannis. Si asta pentru ca, dupa ce…

- Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a declarat vineri, referitor la dezbaterile din Comisia parlamentara speciala privind legile Justiției, ca i-ar fi placut sa auda ca sunt insușite propunerile CSM, care reprezinta esența opiniilor judecatorilor și procurorilor, și…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins miercuri solicitarea judecatoarei Gabriela Baltag de suplimentare a ordinii de zi pentru discutarea unei eventuale sesizari a Inspecției Judiciare, care sa verifice daca prezența procurorului-șef al DNA și a altor magistrați la

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca senatorii din Comisia de Aparare au fost prezenti la sediul SPP martea trecuta la ora 18.00, nu la ora 13.00, cand era programata sedinta in care ar fi trebuit sa se discute achizitia rachetelor Patriot. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a motivat ca senatorii…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose pleaca, joi seara, la Herculane, unde va avea loc Comitetul Executiv al PSD. Posibil sa fie o sedinta cu scantei, dupa aparitia noului dosar penal pentru seful PSD. Surse din partid citate de Antena 3 spun ca acesta nu mai are sustinerea de pana acum....

- Prefectul Marian Serbescu a tinut sa precizeze ca sedinta festiva din 24 noiembrie „a fost amanata, nu anulata. Ar putea fi organizata pe 24 ianuarie, anul viitor. Ar fi o ocazie speciala, pentru ca atunci sarbatorim Unirea Principatelor Romane. Mai ramane sa vedem daca exista aceasta posibilitate".…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat joi, despre dezbaterea din plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea legislativa de modificare a legilor Justiției, ca "pe alocuri s-a folosit un limbaj dublu", precizand ca, din punctul sau de vedere, finalul era știut.…

- "A fost o dezbatere, nu as spune neaparat tensionata, dar, din punctul meu de vedere, a fost o dezbatere cu final Stiut. Personal, eram convins ca rezultul va fi acelasi. O dezbatere in care pe alocuri s-a folosit limbaj dublu si in care cineva, nu dau nume, s-a facut ca nu stie sau nu intelege un…

- Proiectul legilor justiței a primit aviz negativ de la CSM. Magistrații au respins proiectul de reformare a legilor justiției pe care și l-au asumat parlamentarii PSD și ALDE. Avizul este insa unul consultativ. Asta inseamna ca parlamentarii nu sunt obligați sa țina cont de el. Decizia Consiliului Superior…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ, joi, propunerile legislative de modificare a Legilor Justitiei primite de la Camera Deputatilor, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. [View the story "Principalele știri ale zilei - 9 noiembrie" on Storify]

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ, joi, propunerile legislative de modificare a Legilor Justiției primite de la Camera Deputaților, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. AGERPRES/(AS — autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin)

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi, proiectul de modificare a legilor justitiei care a fost asumat de Parlament, acest for cerand CSM sa emita pana in 9 noiembrie un aviz asupra pachetului de legi.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi, proiectul de modificare a legilor justitiei care a fost asumat de Parlament, acest for cerand CSM sa emita pana in 9 noiembrie un aviz asupra pachetului de legi. Atat reprezentantii procurorilor, cat si ai judecatorilor, intruniti…

- Reprezentantii procurorilor, cat si ai judecatorilor, intruniti in adunari generale, au cerut CSM emiterea unui aviz negativ si ”respingerea in bloc” a proiectelor de modificare a legilor justitiei intrucat ”contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate si stabilitate in sistemul judiciar…

- ”In ciuda permanentei referiri la necesitatea apararii interesului superior al sistemului judiciar, foarte multe dintre sustinerile cuprinse in cadrul interviului reprezinta o distorsionare profunda a realitatii care decredibilizeaza Inspectia Judiciara si conducerea acesteia in incercarea de a le…

- Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale se amana din nou, potrivit unor surse politice. Masurile anuntate de Guvern sunt contestate atat de patronate, cat si de sindicate, fiind anuntate proteste ale celor din urma marti. In aceste conditii, premierul Mihai Tudose…

- Anunțul a fost facut de Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania si membru al CES. Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale programata pentru vineri la ora 14.00 a fost amanata pentru luni. Masurile…

- Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale programata pentru astazi la ora 14.00 a fost amanata pentru luni. Masurile anuntate de Guvern sunt contestate atat de patronate, cat si de sindicate. Si presedintele Klaus Iohannis a criticat Executivul pe aceasta tema.…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție joi raportul Inspecției Judiciare privind solicitarea Elenei Radescu, coordonatorul echipei de control la Direcția Naționala Anticorupție, de aparare a reputației profesionale. Potrivit ordinii de zi publicate pe pagina de…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti ca presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a afectat independenta Justitiei, in urma afirmatiilor acestuia facute intr-un interviu in care dadea de inteles ca unele hotarari judecatoresti ar fi influentate politic.”In…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marți ca președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a afectat independența Justiției, in urma afirmațiilor acestuia facute intr-un interviu in care dadea de ințeles ca unele hotarari judecatorești ar fi influențate politic, au declarat…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marți, ca declarațiile facute, intr-un interviu televizat, de președintele Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Valer Dorneanu, incalca independența justiției. Decizia de marți a CSM a fost luata la inițiativa judecatorilor Bogdan Mateescu…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca seful Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a afectat independenta justitiei, dupa ce a facut mai multe declaratii despre DNA, infractiunea de abuz in serviciu si dosarul lui Livu Dragnea, potrivit unor surse judiciare.

- Șefința de la Consiliul Superior al Magistratiurii (CSM) este momentan in plina desfașurare. Inspectorul sef adjunct al Inspectiei Judiciare (IJ) Gheorghe Stan a fost chemat astazi in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru a-si spune punctul de vedere legat de…

- "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca este oportuna, de principiu, incheierea memorandumului propus intre reprezentantii celor trei puteri: legislativa, executiva si judecatoreasca, urmand ca, in cazul in care aceasta forma de cooperare institutionala este apreciata ca…

- Liderii PSD se reunesc intr-o ședința a Comitetului Executiv, o ședința care se anunța foarte importanta, in perspectiva relațiilor viitoare din interiorul partidului. Nu puțini sunt cei din PSD care susțin ca in urma acestei ședințe s-ar putea schimba raporturile de putere in interiorul PSD, iar…

- Sunt negocieri în PSD, dupa ce calculele lui Liviu Dragnea au aratat ca ar putea sa piarda puterea în partid. Mai multi baroni locali si-au aratat sustinerea pentru Mihai Tudose în ultimele zile. Liviu Dragnea și Mihai Tudose, declarații comune dupa ședința PSD: Joi,…

- Liderii PSD s-au reunit intr-o ședința de urgența, la sediul din Kiseleff, dupa declarațiile premierului Mihai Tudose, cel care solicita o remaniere guvernamentala. Citește și: Liviu Dragnea vorbește despre demisia din PSD Chiar inaintea acestei ședințe, Tudose a fost la o intalnire…

- Premierul Mihai Tudose se afla, la momentul transmiterii acestei stiri, la Palatul Cotroceni, unde are o întrevedere cu presedintele Klaus Iohannis, cel mai probabil despre noua criza politica, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Liderii PSD se reunesc la ora 13.30, într-o…

- Premierul Mihai Tudose se afla, la momentul transmiterii acestei stiri, la Palatul Cotroceni, unde are o intrevedere cu presedintele Klaus Iohannis, cel mai probabil despre noua criza politica, au declarat surse politice, pentru Mediafax.- stire in curs de actualizare - [View the story…