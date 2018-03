Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de procurori a CSM a publicat motivarea avizului negativ dat in numai 10 minute solicitarii venite de la ministrul justitiei de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „€In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA „confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind inexistenta unui temei…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, 27 februarie, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. La ședința au fost prezenti atat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cat si procurorul…

- Laura Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a fost audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La finalul sedintei tensionate, CSM a dat aviz negativ Raportului…

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii delibereaza marti asupra propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, dupa ce Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi si-au prezentat punctele de vedere. Ministrul Tudorel Toader a prezentat…

- Dupa ce ministrul Justitiei s-a adresat Sectiei de procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii, a venit randul Laurei Codruta Kovesi sa isi sustina punctul de vedere. Iar sefa DNA a ales sa raspunda, rand pe rand, celor 20 de puncte expuse de oficialul guvernamental in raportul privind activitatea…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, l-a intrebat marti pe Tudorel Toader, la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), daca ministrul Justitiei poate sa faca o cerere de revocare a procurorului sef al DNA fara a tine cont de procedurile prevazute…

- V.S. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va avea astazi pe ordinea de zi unul dintre cele mai importante dosare din ultimii ani, acela care o vizeaza chiar pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ieri, cu doar o zi inainte de ședința in care se va lua in discuție pentru prima…

- Scrisoare de sustinere a șefei DNA semnata de 135 de procurori din Direcție Majoritatea procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie considera ca cererea de revocare a Laurei Codruta Kövesi, formulata de ministrul justitiei, este bazata pe neadevaruri, iar scopul acestui demers este de a o…

- Procurori din cadrul DNA contesta raportul prezentat de Tudorel Toader și sar in apararea Laurei Codruța Kovesi. Procurorii spun ca au solicitat CSM sa constate ca afirmațiile facute de ministrul Justiției sunt nefondate și extrem de periculoase. Magistrații mai spun și ca DNA a fost constant atacata…

- Procurorii DNA fac scut in jurul șefei lor, sunt in dezacord cu propunerea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi și cer Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) apararea reputației profesionale a tuturor procurorilor din cadrul DNA, urmare pleiadei de materiale denigratoare și…

- Cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA are nevoie si de avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Institutia are la dispozitie 30 de zile, insa Victor...

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Deputatul Remus Borza, cunoscut drept salvatorul Hidroelectrica, a revenit, joi, 15 februarie, in studioul DCNews pentru o noua ediție a emisiunii "Borza Analytica". Remus Borza a discutat despre subiectele cele mai importante, printre acestea numarandu-se și discursul Laurei Codruța Kovesi.…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Inspectia Judiciara cere cercetarea disciplinara a șefei DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, va fi cercetata disciplinar de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara…