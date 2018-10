Consiliul Superior al Magistraturii ii transmite procurorului general, Augustin Lazar, ca in dosarul cu propunerea de numire a sa la conducerea Parchetului General nu exista niciun document care sa faca referire la "o rezolutie de clasare care privea presedintele Romaniei in functie". Augustin Lazar a solicitat Directiei resurse umane si organizare din cadrul CSM, ca urmare a Raportului privind activitatea manageriala a procurorului general al Romaniei initiat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa i se elibereze o copie a "rezolutiei de clasare care privea presedintele Romaniei in functie",…