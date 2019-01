CSM hotaraste luni daca prelungeste delegarea Ancai Jurma in fruntea DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are pe ordinea de zi a sedintei de luni propunerea de prelungire a delegarii Ancai Jurma în functia de procuror-sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat prelungirea delegarii in functia de executie a Laurei Codruta Kovesi, din cadrul DIICOT ndash; Biroul Teritorial Sibiu. Conform CSM, Laura Codruta Kovesi ramane procuror in cadrul Serviciului de indrumare si control Parchetul…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie va mai ramane inca sase luni la Parchetul general;, in timp ce actualul procuror sef interimar, Anca Jurma, mai are de asteptat decizia din directia CSM-ului. Concret, in sedinta de joi, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marți, sa prelungeasca delegarea judecatoarei Mihaela Merișescu in functia de presedinte al Targu-Carbunești. „Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat prelungirea delegarii in functia de…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-a programat marți, 20 noiembrie, o ședința ce se anunța a fi spectaculoasa. Asta pentru ca, actualul procuror șef al DNA, Anca Jurma, pare a fi o continuatoare a politicilor controversate duse de fosta sa șefa, Laura Codruța Kovesi,…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva Laurei Codruta Kovesi, dupa ce aceasta ar fi inserat intr-un comunicat de presa pasaje din inregistrarile discutiilor…

- Secția pentru procurori a CSM a hotarat, miercuri, incetarea delegarii pentru 48 de procurori din Parchetul General, DIICOT și DNA, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordonanței pe legile justiției. Activitatea procurilor inceteaza deoarece nu indeplinesc condițiile de 10 ani de vechime.Potrivit…