- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii va examina astazi raspunsurile transmise, la solicitarea acestuia, de catre institutiile din sistemul judiciar, cu privire la protocoalele incheiate cu serviciile/structurile de informatii.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor. “Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public si alti reprezentanti…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa ceara protocoalele incheiate cu serviciile/structurile de informatii incepand cu data de 1 ianuarie 2005. Potrivit unui comunicat al CSM, in sedinta de plen au fost luate mai multe decizii referitoare la "probleme de interes public major…

- Șefa ICCJ cere CSM discutii despre protocoalele cu SRI și Arhiva SIPA. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a cerut marti, 20 martie, suplimentarea ordinii de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu teme precum Arhiva SIPA, ofiterii acoperiti,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut marti suplimentarea ordinii de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu teme precum Arhiva SIPA, ofiterii acoperiti, casele conspirative si protocoalele incheiate cu SRI, "pentru a fi lamurite" aceste aspecte."Este…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis vineri ca apreciaza decizia Guvernului de aprobare a memorandumului privind organizarea unui concurs de admitere in magistratura, exprimandu-si convingerea ca o abordare similara va fi aleasa si in cazul personalului auxiliar din sistemul judiciar.…

- Cristina Tarcea, presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat, la prezentarea bilantului Inspectiei Judiciare, ca anul 2017 a fost unul interesant, in care "nicio institutie din sistemul de justitie nu a fost scutita de scandaluri, dezvaluiri, bombe, breaking news-uri". …

- Valorizindu-l drept istoric, am reprodus pe cristoiublog.ro, reluat și de Evenimentul zilei la rubrica Gindul lui Cristoiu, discursul ținut de Cristina Tarcea, președinta Inaltei Curți de Casație și Justiție la paranghelia de tip publicitar care a fost ceea ce s-a numit oficial Bilanțul DNA din 28 februarie…

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Cristina Tarcea, președinta Inaltei Curți de Casație și Justiție, a lasat-o pe Laura Codruța Kovesi cu mana intinsa. Mai exact, un video publicat de Q Magazine arata ca, la Bilanțul DNA, dupa ce președinta ICCJ, Cristina Tarcea, a terminat discursul, procurorul-șef al DNA s-a dus catre acesta cu scopul…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Magistratii instantei supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) organizarea unei noi sedinte, pana la data de 24 ianuarie, pentru reinvestirea in functie a presedintelui Sectiei penale, judecatoarea Mirela Sorina Popescu. "Urmare…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, propunerile legislative pentru modificarea legilor Justitiei inaintate de mai multi deputati la initiativa lui Catalin Radulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. * Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative…

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- ICCJ a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar. Inspectoratul Judetean de Politie Constanta a dispus masurile necesare pentru punerea in executare a…

- La data de 10 ianuarie a.c , in jurul orei 16.00, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s a primit sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la emiterea mandatului de arestare preventiva in lipsa pe numele inculpatului Radu Stefan Mazare. Imediat, la nivelul Inspectoratului…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…