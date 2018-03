Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata miercuri in cadrul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, audiere avand loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare efectuat luna ianuarie.

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata miercuri in cadrul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, audiere avand loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare efectuat luna ianuarie. Audierea a durat doar 30 de minute.

- Audierea procurorului sef al DNA la Sectia pentru procurori a CSM a fost amanata pentru 9 mai, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii CSM. Laura Codruta Kovesi s-a prezentat, miercuri, la CSM, alaturi de adjunctul sau, Marius Iacob. "Este o procedura care nu este publica. Ne-am prezentat.…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, in cazul carora Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare, au fost audiati la Consiliul Superior al Magistraturii timp de aproximativ 30 de minute, fiind…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a acordat miercuri, pentru 9 mai, un nou termen la care urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul-sef adjunct, Marius Iacob,…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati miercuri in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul lor.

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata astazi in cadrul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, audiere ce are loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare efectuat luna ianuarie.

- Laura Codruta Kovesi, sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati astazi de sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul lor, ...

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati miercuri in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul lor. Sefa…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati miercuri in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul...

- Procurorul sef al DNA din Romania, Laura Codruta Kovesi, va fi audiat astazi de Sectia pentru Procurori a CSM, ca urmare a unei sesizari formulate de Inspectia Judiciara. Inspectorii au constatat ca ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Si adjunctul DNA, Marius Iacob, va fi audiat.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiat, miercuri, de Sectia pentru Procurori a CSM, ca urmare a unei sesizari formulate de Inspectia Judiciara. Inspectorii au constatat ca ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Si adjunctul DNA, Marius Iacob, va fi audiat.

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati miercuri în sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a dispus actiuni disciplinare în cazul lor.

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata astazi in cadrul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, audiere ce are loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare efectuat luna ianuarie.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Pe ordinea de zi a…

- Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, a confirmat ieri, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat, vineri seara, motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii sale de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, Toader sustinând ca

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat si a fost "transmis decidentilor", anunta...

- In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca hotararea nr.…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie în sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în dupa ce Inspectia Judiciara a

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati in 21 martie in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni ...

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 21 martie. Motivul: Inspecția Judiciara (IJ) a cerut sancționarea lui Kovesi și a adjunctului acesteia, Marius Iacob, pentru mai multe abateri…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati in 21 martie in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul lor,…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), la propunerea ministrului Justitiei, confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea Parchetului Inaltei Curti…

- Laura Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a fost audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La finalul sedintei tensionate, CSM a dat aviz negativ Raportului…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- V.S. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va avea astazi pe ordinea de zi unul dintre cele mai importante dosare din ultimii ani, acela care o vizeaza chiar pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ieri, cu doar o zi inainte de ședința in care se va lua in discuție pentru prima…

- Bilantul de activitate pe 2017 al DNA va fi prezentat miercuri, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei. “Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- Procurorul – sef al DNA a fost invotata la sedinta CSM. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza…

- Laura Codruta Kovesi a fost invitata, marti, la ora 14:00, pentru a fi audiata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care are pe masa cererea de revocare a sefei DNA si raportul intocmit de ministrul Tudorel Toader. Avizul dat CSM are caracter consultativ. "In intampinarea interesului…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Inspecția Judiciara a contestat modul in care Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat, in octombrie anul trecut, raportul de control privind activitatea DNA. Deși, in plangerea prealabila, postata miercuri pe contul de Facebook al IJ, conducerea IJ denunța o serie…

- Secția de procurori din CSM a programat o ședința importanta pentru luni, la ora 12:30. Pe ordinea de zi figureaza cateva subiecte extrem de delicate. Asttfel, potrivit unui comunicat remis redacției STIRIPESURSE.RO, procurorii din CSM vor discuta doua plangeri prealabile. Va fi expus punctul de…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Procurorul "Portocala" a fost exclus din Magistratura! Procesele in care Negulescu este acuzat de abuzuri la adresa unor politicieni si oameni de afaceri abia incep! UPDATE: Procurorul "Paraditu' la cetateni", in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea pronunta, marti, decizia cu privire la actiunile disciplinare formulate impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara anunta, in urma exercitarii actiunii…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Kovesi, acuzata de abateri disciplinare de Inspectia Judiciara. A fost sesizat CSM Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate astazi in cercetare sau pe rolul instantelor trebuie inchise. In plus, eliminarea unor mijloace de proba ar genera probleme in cooperarea cu autoritatile din alte state, inclusiv de incredere,…